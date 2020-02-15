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  • 15.02.2020 22:16
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 22:17

Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Çin arasında kritik görüşme

Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Vang ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadesini kullandı.

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