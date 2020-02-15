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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 21:39

'nden korkutan '' uyarısı: Hazırlıklı olun

 () Başkanı 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip le (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Korkutan 'koronavirüs' uyarısı: Hazırlıklı olun

() Başkanı , 'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda" e (Kovid-19) ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak i Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.

"TAHMİN ETMEK İMKANSIZ, HAZIRLIKLI OLUN"
Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1527'ye yükselmiş, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 67 bini geçmişti.

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