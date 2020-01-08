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  • 08.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:53

'da savcılar, firafi Ghosn'un avukatının ofisinde arama yaptı

'da savcılar, altında bulunduğu ülkeden 'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Başkanı 'un avukatının ofisinde arama yaptı. Ofis yetkilileri, avukat müvekkil gizliliğini gerekçe göstererek bilgisayarı savcılığa vermeyi reddetti. Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

Savcılar harekete geçti! Ghosn...

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, sabah saatlerinde Ghosn'ın avukatı Hironaka Junichiro'nun ofisine gelen savcılık soruşturma ekibi, müvekkilinin kullandığı kişisel bilgisayara el koymak istedi.

Ofis yetkilileri, avukat müvekkil gizliliğini gerekçe göstererek bilgisayarı savcılığa vermeyi reddetti.

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın asıllı eski Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de 'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

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