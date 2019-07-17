New York Times gazetesi S-400 savunma sistemi anlaşmasıyla, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD'li New York Times'ta yer alan haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla Ankara'nın müttefiki Washington ile ilişkilerin gerildiğini, Moskovaile ise hem ikili ilişkilerin geliştiği, hem de Suriye'deki savaşın sona ermesinde Türkiye ABD ile ters düşerken, Rusya ile ise ortaklık yaptığı ifade ediliyor.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kıyasla, Türkiye'ye daha mesafeli kaldığını, Putin'in ise ticaret ve bölgede işbirliği ile daha sıcak ilişkiler kurduğunu yazıyor.

"ERDOĞAN'IN KURDUĞU İLİŞKİLER AVRUPA VE ABD'Yİ AFALLATIYOR"

New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasiye ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi, kendine göre, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabete edebilecek kadar, daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı. Bunu yaparken de, müttefiklerini yabancılaştırma pahasına, çıkarları için tarafları manipüle etmekten çekinmedi. Çift taraflı kurduğu ilişkiler ile kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor. Bunun yanıtı kısa, kendi tarafını tutuyor. Anlaşmanın altında yatan gerekçe, Erdoğan'ın 2016'da, aralarında Erdoğan'ın yakın arkadaşlarının da bulunduğu 200'den fazla Türk'ün öldüğü darbe girişiminden Washington'ı sorumlu tuttuğu derin devlet şüphesi olabilir."

"ERDOĞAN, BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KARARLI BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

New York Times, Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınmasıyla ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler kopmasa da "yeniden şekillenebilir" diyor ve anlaşmanın Erdoğan'ın, "sömürgeci Batılı güçlere karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusundaki kararlılığını gösterdiği"yorumunu yapıyor.

ERDOĞAN PUTİN İLİŞKİSİ

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de ele alan gazete Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan'a yakın davrandığına da dikkat çekiliyor: "Analistler ve Türk yetkililer, Rus liderin, çıkarlar ayrışsa da, Türklerin kaygılarını dinlemekte Amerikalılara kıyasla daha hevesli olduklarını ve Putin'in Erdoğan'a "dengi" gibi davrandığını söylüyor. Hemen hemen her sene Trump ve ABD daha katı ve mesafeli iken, Putin diyalog önerisinde bulundu. Diğer yandan Trump'ın Twitter'dan saldırıları, geçen yıl Türk lirasının değer kaybına neden oldu. Bu, Erdoğan'ın Amerika'nın kendisini baltalama girişimi olarak gördüğü örneklerden biri. Putin ise ticaretten bahsediyor. İki ülkenin çatışmanın zıt taraflarında olduğu Suriye'de bile Putin, Türkiye'yi saldırgan bir rakipten işbirliği yapan bir ortağa dönüştürmek için uğraştı."