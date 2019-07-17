S-400'leri teslim almaya başlayan Türkiye’nin İncirlik kozu Washington’da panik yarattı

Belçika'da Flemenkçe dilinde hizmet veren ulusal medya kuruluşu HLN (Het Laatste Nieuws), ABD'nin kimi NATO ülkelerinde bulunan nükleer envanterine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. HLN'nin ele geçirdiğini belirttiği güncel NATO raporuna dayandırdığı haberinde ABD'nin ve dolayısıyla NATO'nun 5 ülkede kurulu askeri üssünde nükleer bombalar bulunuyor. İddiaların kaynağı olduğu söylenen NATO raporlarında, ABD'nin Avrupa ülkelerinde yaklaşık 150 adet nükleer başlık ve bombası olduğu değerlendiriliyor. Bu 150 nükleer başlığın üçte biri ise Adana İncirlik'te bulunan ABD askeri üssünde tutuluyor. İncirlik'te 50 tane güncellenmiş B61-12 tipi nükleer başlık bulunduğu biliniyor. Bir B61-12 tipi nükleer başlık, Hiroşima'ya atılan nükleer bombadan 5 kat daha etkili.





F-35'LER KULLANACAK

Nisan 2019'da yayımlanan ve 11 Temmuz 2019'da yeniden düzenlendiği söylenen hassas NATO raporunda ABD'nin B61 konusundaki müttefikleri olarak üslerin bulunduğu ülkelerin de adı geçiyor. Bu envanterin önemli bir kısmı, ABD ve müttefiklere ait uçakların taşıyabileceği boyutta olan B61 nükleer başlıklarından oluşmakta. B61 tipi nükleer bombalar, ABD tarafından geliştirilen en yeni nükleer ekipman olarak envanterde bulunuyor ve 170 kilotona kadar patlama gücüne sahip olduğu değerlendiriliyor. ABD, 2020'de yeni nesil nükleer B61 füzelerini kullanıma sunacak ve bu füzeler, şu sıralar Türkiye ve ABD arasında gerileme neden olan F-35 uçakları tarafından da kullanılacak. Eğer ABD, İncirlik hava üssüne de Türkiye'ye S-400 bahanesiyle vermek istemediği 5. nesil F-35 savaş uçaklarını konuşlandırırsa, bu uçaklar da yeni nesil B61 nükleer bombaları ile Türkiye semalarına havalanabilecek. Ortadoğu'da operasyonel anlamda F-35 savaş uçaklarına sahip tek ülke İsrail. Yine ABD, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki askeri üslerine, İngiltere ise Kıbrıs adasındaki mevcut üslerine F-35 filoları konuşlandırdı.





5 ÜSTE MEVCUT

NATO raporunda yer alan detaylara göre ABD, söz konusu nükleer başlıkları ve envanterleri şu üslerde depoluyor:

* Belçika - Kleine Brogel Hava Üssü,

* Almanya - Büchel Üssü,

* İtalya - Aviano ve Ghedi-Torre üsleri,

* Hollanda - Volkel Hava Üssü,

* Türkiye - İncirlik Hava Üssü.





NATO YETKİLİSİ: BU RESMİ BİR BELGE DEĞİL

NATO, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri hakkında resmi bir açıklama yapmıyor.

Adının açıklanmaması koşuluyla Amerikan Washington Post gazetesine konuşan bir NATO yetkilisi, "NATO'nun nükleer silahlara dair tavrının detaylarına ilişkin olarak yorum yapmıyoruz" dedi.

Yetkili, "Bu resmi bir NATO belgesi değil" diye de ekledi, raporun NATO Parlamenter Assemblesi üyeleri için yazıldığını vurguladı.

Kanadalı senatör Joseph Day de haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

Yıllardır zaman zaman medyaya yansıyan "nükleer silah" iddiası, Avrupa'daki hükümetler tarafından hiçbir zaman teyit edilmedi. Ancak silahların varlığı inkar da edilmedi. Bu silahların ağırlıklı olarak ABD ve Müttefik uçakları tarafından kullanılacak B61 nükleer bombaları olduğu sanılıyor.







"FIRAT'IN DOĞUSU VE İNCİRLİK YAPTIRIMLARI ERTELETTİ"

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün yapılması planlanan Türkiye'nin S-400 sistemi almasıyla ilgili basın toplantısını 2. kez iptal etti. ABD'li gazeteci Paul Mcleary, "Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

S-400'lerin Türkiye'ye sevkıyatının başladığı 12 Temmuz'da da Pentagon'dan gazetecilere konu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağı duyurulmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18.15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelenmiş, ardından toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti. Amerikan basınının kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, Pentagon'un brifinginin Beyaz Saray tarafından engellendiğini belirtmişti.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımların açıklanmasının neden geciktiği ile ilgili Foreign Policy'de yayımlanan bir analizde Türkiye'nin İncirlik kozunu kullandığı ve Fırat'ın doğusuna operasyon için yaptığı yığınağın Washington'u duraklattığı belirtildi.





'TRUMP GECİKTİRMİŞ OLABİLİR'

Foreign Policy'de Elias Groll ve Lare Seligman imzasıyla yayınlanan "Türkiye'ye yaptırıma Trump seddi" başlıklı analizde Washington'un S-400'lerin Türkiye'ye sevkıyatı nedeniyle Ankara'ya bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdiğini, ancak 15 Temmuz'un yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle "Washington'un ayaklanmadan sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonları körüklememek için açıklamayı geciktirdiğini" ifadelerine yer verildi.

"Ancak yaptırımların hala Trump'ın onayına ihtiyacı var" denilen analizde, Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel ilişkisinin beklenmedik bir politika değişikliğine sebep olabileceği belirtilerek, "Trump, Erdoğan'ın elindeki joker" olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE'NİN KOZLARI

Pentagon'un konuyla ilgili ilk basın brifinginin iptal edildiğinin hatırlatıldığı analizde "Pentagon, muhtemelen Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkarmak için atılacak adımları açıklayacaktı. Ancak brifing gizemli bir şekilde ertelendi, sonra iptal edildi" denildi. Pentagon'daki sessizliğin Trump'ın, planlanan yaptırımları geciktirebileceği ya da İptal etmeye çalışabileceği yönündeki spekülasyonları artırdığı kaydedilen analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin, ABD'nin nükleer silahlarını barındıran, Orta Doğu'da savaşan ABD askerleri için kilit bir üs olan İncirlik'e, ABD'nin erişimini engellemesi de muhtemel. Washington'dan bir yetkili böyle bir tehdidin, yönetimi duraklatmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Türkiye, ABD birliklerinin bulunduğu Fırat'ın doğusuna büyük askeri yığınak yaparak Washington üzerindeki baskıyı artırdı."