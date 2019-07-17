ABD'nin tehditlerine ve yapılan 'Türkiye S-400 alamaz' algılarına rağmen Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerini taşıyan 13. ve 14. uçaklar da Mürted Hava Meydanı'na indi.