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  • 13.04.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 07:00

önünde kendini ateşe verdi

ABD'de, önünde kendini ateşe vererek yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray önünde kendini ateşe verdi

Amerikan inden yapılan açıklamada, " önündeki Pennsylvania Caddesi'nde elektronik tekerlekli sandalye tipi scooter kullanan bir kişi kendini ateşe verdi." denildi.

Bir süre yolun yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve olaya müdahale edildiğini duyuran Gizli Servis, bir süre sonra yaptığı yeni açıklamada ise "Kendini ateşe veren erkek yerel bir hastaneye sevk edildi, yaraları hayati tehlike taşımıyor." ifadesine yer verdi.



Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan iddialarda ise söz konusu kişinin "ruh sağlığı problemleri" yaşadığı ve Başkan 'a herhangi bir tehlike arz etmediği kaydedildi.

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