Maduro kürsüye çıkıp açıkladı: Yakaladık!

Venezuela'da geçen perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, "Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne yönelik yeni bir sabotaj hazırlığı yapan iki kişiyi yakaladık" dedi.

Sabotaj girişiminin Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nin iletişim sistemine yönelik olduğunu belirten Maduro, "Adaletten, halkımıza yaptıkları bu devasa zarar nedeniyle bunların beyin takımlarından hesap sormalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Maduro, sabotajın sorumlularının Venezuela halkının yaşam hakkını, barış hakkını, huzurunu hedeflediğini vurguladı.

"ABD'nin emperyalist hükümetinin, Venezuela'ya yönelik tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı" diyen Maduro, ülkesinin geçen haftadan bu yana maruz kaldığı saldırının altında "savaş stratejisi" olduğunu iddia ederek, sabotajlardan ABD hükümetini sorumlu tuttu.

Başkan Maduro, ABD hükümetinin, bu saldırı ile Venezuela halkını çıldırtabileceğini ve halkı teslim olmaya zorlayacağını sandığı değerlendirmesinde bulunarak, "Ancak Venezuela halkı en derin vatanseverlik duygusuyla bu tarz saldırılara direnmeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ulusal birliğini ayakta tutmak için bütün Venezuelalıları birlik olmaya çağıran Maduro, hep birlikte güçlenerek, büyümeye devam edeceklerini söyledi.

VENEZUELA'DA ÜLKE ÇAPINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.