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  • 13.01.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 13:27

'da koalisyon hükümeti dağılıyor

Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı , koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.

Yunanistan'da koalisyon hükümeti dağılıyor

Kammenos, Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.

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