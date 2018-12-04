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  • 04.12.2018 21:38

BAE'nin Erdoğan şaşkınlığı

Başkan 'ın, ziyareti kapsamında Venezula'yı ziyaret edip ile görüşmesi, düşmanı BAE Prensi Nahyan finansmanındaki 'yı şaşkına çevirdi.

BAEnin Erdoğan şaşkınlığı

Başkan Erdoğan'ın 'yı ziyaret etmesinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hazımsızlığı dikkat çekiyor. Özellikle büyük bir yer altı cevherine sahip olan Venezuela'ya yapılan Türk seferleri düşmanlığını alevlendirdi.

"ERDOĞAN, TRUMP'A RAĞMEN MADURO'YA GİTTİ"
Türkiye düşmanı BAE Prensi Nahyan finansmanındaki , Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşıdı. Donald 'ın Venezuela ile olan karşıtlığına karşın Erdoğan'ın Caracas ziyaretini değerlendiren Al Arabiya "Trump'a rağmen Erdoğan Maduro'ya gitti" haberini internet sitesinden yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın, Trump ile aralarının bozuk olmasına rağmen müttefiki ABD'yi takmadan, Venezuela'ya gitmesinden rahatsız olan Al Arabiya bu durumu sorguladı.

MADEN RAHATSIZLIĞI
Özellikle ABD tarafından ders verilmeye çalışılan , yalnızlığa itilmeye çalışılıyor. Buna karşılık sağlam ilişkiler kurarak madenlerini işletmeyi ve dışarı açılmayı hedefleyen Venezuela, Türkiye ile sıcak temas halinde.

Milyar dolarlık bir pazarın tek başına hakimi olma yolunda, önemli bir kazan- kazan ortaklığına giden Türkiye, bu noktada, Al Arabiya gibi sömürü düzeninin medya ayakları tarafından şaşkınlıkla seyrediliyor.

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