Reuters, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Kahtani tarafından verildiğini öne süren bir haber yayınladı. Habere göre, Skype üzerinden konsolosluğu arayan Kahtani önce Cemal Kaşıkçı'ya hakaret etti ve ardından infaz timine 'bana bu köpeğin kafasını getirin' dedi. Haberde Skype görüşmesine ait kayıtların Türkiye'nin elinde olduğu iddia edildi. Yaşanan son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi savcı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli hakkında idam cezası istedi. Açıklamada Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığı ve cinayet talimatını timin başındaki ismin verdiği bildirildi. Timin başındaki ismin Suud el Kahtani olduğu belirtildi. Suud El Kahtani kimdir? İşte detaylar...







SUUD EL KAHTANİ KİMDİR?



Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani, muhaliflere tehdit için Twitter'da kurulan trol ordusunun başındaydı.

Kahtani, 3 bin dolar maaş alan binlerce trole, kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları hakkında talimat veriyordu.

MUHALİFLERE SUİKAST DÖNEMİ BAŞLATTI

Prens Selman'ın danışmanı görevindeki Kahtani, geçtiğimiz yıl krallık aleyhinde yazı yazanların 'kara listeye' alındığına dair bir tweet atmıştı. Kahtani, bu tweetten kısa bir süre sonra, "Suikast defteri tekrardan açıldı. İzleyin" ifadeleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.





SELMAN'A VELİAHTLIK GETİRDİ

Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'da veliahtlığın Prens Muhammed bin Nayef'ten Selman'a geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Suudi ve Batı basınında Nayef'in uyuşturucu bağımlısı olduğu dedikodusunu yayan Kahtani, Selman'ın akıl danışmanı olarak hareket ediyordu.

KATAR'IN İZOLASYON PROJESİ KAHTANİ'YE AİT

Katar'ı bir ada haline getirme projesinin altında bizatihi Kahtani'nin imzasının olduğu biliniyor. Kahtani tarafından hazırlanan projeye göre, 20 metrelik derinlikte açılan kuyularla Katar, tamamen Körfez'den izole edilecekti.