'Son'ald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in savcılıkla işbirliğine gidip itirafçı olması, yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı karıştırdı. Cohen, Trump'ın sessiz kalmaları karşılığında porno oyuncusu Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a ödeme yapıp kampanya finansmanını ihlal ettiğini anlattı. Söz konusu miktarın 280 bin dolar olduğunu vurguladı.
GÖZLER SEÇİMLERDE
Cohen ayrıca, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu da vurguladı. Bu gelişmenin ardından Trump, Fox News'e şu açıklamayı yaptı: "İki kadına sus payı olarak verilen bu para seçim kampanyasından değil benim cebimden çıktı. Ayrıca bu ödemeyi Cohen bana sonra söyledi. Eğer yargılanırsam, piyasanın çökeceğini düşünüyorum. Herkes fakirleşir." Trump Twitter'dan da ilginç ifadeler yazdı. Trump, "Yanlış yaptığım tek şey, Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından kazanılması beklenen bir seçim kazanmaktır!" ifadesini kullandı. Başkan Trump ayrıca Trump, Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin galip gelmesi halinde kendisini görevden almayı deneyeceklerini vurguladı.
BU TEPKİNİN EŞİ YOK
Donald Trump köşeye sıkıştı. First Lady Melania'nın Trump'tan boşanacağı iddia edilirken, ilginç bir detay ortaya çıktı. First Lady, Trump'ın bir süre önce "b.. çukuru ülkeler" olarak tabir ettiği Afrika'yı ziyaret edecek. Bu geziden son anda haberi olan Trump'ın bir hayli sinirlendiği iddia edildi.
71 yaşındaki Trump'ın geçmişte ilişki yaşadığı kadınlar arasında Playboy modeli Karen McDougal da vardı.
Daniels ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011'de ortaya çıktı. Bir röportaj veren Daniels, Trump'la cinsel ilişki yaşadığını söyledi.
BAĞIŞ KAMPANYASI AVUKAT
Cohen, Trump'la ilgili her şeyi söyleyeceğini açıkladı. Ancak önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen'in avukatı bağış sitesi üzerinden kampanya başlattı. Şimdiye kadar 100 bin dolar toplandı.
GÖZLER SEÇİMLERDE
Cohen ayrıca, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu da vurguladı. Bu gelişmenin ardından Trump, Fox News'e şu açıklamayı yaptı: "İki kadına sus payı olarak verilen bu para seçim kampanyasından değil benim cebimden çıktı. Ayrıca bu ödemeyi Cohen bana sonra söyledi. Eğer yargılanırsam, piyasanın çökeceğini düşünüyorum. Herkes fakirleşir." Trump Twitter'dan da ilginç ifadeler yazdı. Trump, "Yanlış yaptığım tek şey, Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından kazanılması beklenen bir seçim kazanmaktır!" ifadesini kullandı. Başkan Trump ayrıca Trump, Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin galip gelmesi halinde kendisini görevden almayı deneyeceklerini vurguladı.
BU TEPKİNİN EŞİ YOK
Donald Trump köşeye sıkıştı. First Lady Melania'nın Trump'tan boşanacağı iddia edilirken, ilginç bir detay ortaya çıktı. First Lady, Trump'ın bir süre önce "b.. çukuru ülkeler" olarak tabir ettiği Afrika'yı ziyaret edecek. Bu geziden son anda haberi olan Trump'ın bir hayli sinirlendiği iddia edildi.
71 yaşındaki Trump'ın geçmişte ilişki yaşadığı kadınlar arasında Playboy modeli Karen McDougal da vardı.
Daniels ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011'de ortaya çıktı. Bir röportaj veren Daniels, Trump'la cinsel ilişki yaşadığını söyledi.
BAĞIŞ KAMPANYASI AVUKAT
Cohen, Trump'la ilgili her şeyi söyleyeceğini açıkladı. Ancak önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen'in avukatı bağış sitesi üzerinden kampanya başlattı. Şimdiye kadar 100 bin dolar toplandı.
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