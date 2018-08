'Son'ald Trump

Başkanı Donald Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen'in savcılıkla işbirliğine gidip itirafçı olması, yalnızca ABD 'yi değil tüm dünyayı karıştırdı.Söz konusu miktarın 280 bin dolar olduğunu vurguladı.Cohen ayrıca, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York 'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu da vurguladı. Bu gelişmenin ardından Trump, Fox News'e şu açıklamayı yaptı: "İki kadına sus payı olarak verilen bu para seçim kampanyasından değil benim cebimden çıktı. Ayrıca bu ödemeyi Cohen bana sonra söyledi." Trump Twitter'dan da ilginç ifadeler yazdı. Trump,ifadesini kullandı. Başkan Trump ayrıca Trump, Kasım ayındaki kongre ara seçimlerindeTrump köşeye sıkıştı. First Lady Melania'nın Trump'tan boşanacağı iddia edilirken, ilginç bir detay ortaya çıktı. First Lady, Trump'ın bir süre önce "b.. çukuru ülkeler" olarak tabir ettiği Afrika'yı ziyaret edecek. Bu geziden son anda haberi olan Trump'ın bir hayli sinirlendiği iddia edildi.71 yaşındaki Trump'ın geçmişte ilişki yaşadığı kadınlar arasında Playboy modeli Karen McDougal da vardı.​Daniels ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011'de ortaya çıktı. Bir röportaj veren Daniels, Trump'la cinsel ilişki yaşadığını söyledi.Cohen, Trump'la ilgili her şeyi söyleyeceğini açıkladı. Ancak önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen'in avukatı bağış sitesi üzerinden kampanya başlattı. Şimdiye kadar 100 bin dolar toplandı.