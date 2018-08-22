Trump suskunluğunu bozdu!

ABD Başkanı Donald Trump, başkan adaylığı döneminde ilişkisi bulunan iki kadına sessiz kalmaları için ödeme yapıldığı yönündeki suçlamaları kabul eden ve savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'e tepki gösterdi Trump, "İyi bir avukat arayan varsa, Michael Cohen'in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm" yazdı.

"CESURCA DAVRANDI"



Eski kampanya direktörü Paul Manafort'un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasını da değerlendiren Trump, kampanya direktörünün Cohen'den farklı olarak cesurca davrandığını söyledi.

Trump, "Michael Cohen'in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi" dedi.

BİLDİĞİ HER ŞEYİ ANLATMAYA HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklandı.

Bu yöndeki açıklama, Cohen'in avukatı Lanny Davis'ten geldi.

MSNBC'ye konuşan Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.

Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

Avukat Lanny Davis'e göre Cohen, Trump'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunun farkındaydı.

Özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in Cohen ile iletişime geçip geçmediğini ise henüz bilmiyor.

Robert Mueller, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

PORNO YILDIZINA SUS PARASI VERMİŞTİ

Skandallarıyla gündem olan ABD Başkanı Trump'ın ekibinin, 2016'daki başkanlık seçimlerinden bir ay önce, porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için 130 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı.