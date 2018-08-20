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Hücre hapsi

Rus ajan Butina hastalık nedeniyle yeni cezaevine yollandı. Burada ilk iş olarak hücre hapsine alındı...

Hücre hapsi
ABD'de hükümeti adına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Maria Butina'nın birkaç gün önce farklı bir cezaevine nakledildiği ve tek kişilik bir hücreye alındığı belirtildi. Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 ay süreyle Washington'daki bir cezaevinde tutulan Butina, Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentindeki cezaevine nakledildi.

Butina'nın naklinin hiçbir uyarı yapılmadan yapıldığına dikkat çeken elçilik, Rus vatandaşının kitapları, havluları, hijyen malzemeleri de dahil tüm kişisel eşyalarına el koyulduğunun altını çizdi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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