Hücre hapsi

ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Maria Butina'nın birkaç gün önce farklı bir cezaevine nakledildiği ve tek kişilik bir hücreye alındığı belirtildi. Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 ay süreyle Washington'daki bir cezaevinde tutulan Butina, Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentindeki cezaevine nakledildi.
Butina'nın naklinin hiçbir uyarı yapılmadan yapıldığına dikkat çeken elçilik, Rus vatandaşının kitapları, havluları, hijyen malzemeleri de dahil tüm kişisel eşyalarına el koyulduğunun altını çizdi.
Butina'nın naklinin hiçbir uyarı yapılmadan yapıldığına dikkat çeken elçilik, Rus vatandaşının kitapları, havluları, hijyen malzemeleri de dahil tüm kişisel eşyalarına el koyulduğunun altını çizdi.
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