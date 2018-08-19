Sarımsak krizi

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiğinden beri Kraliyet kurallarına uymaya çalışıyor. Gelenek gereği birçok yasağa uyan Meghan'ın mutfakta da bu kısıtlamalara maruz kaldığı ortaya çıktı.
SOĞAN DA YASAK...
İngiliz The Dailly Express'in haberine göre sarayda pişen yemeklere asla sarımsak ve soğan eklenmediği için Meghan da en sevdiği yemekten uzak kaldı. Sarımsak yasağı nedeniyle Meghan'ın favorisi Filipin soslu tavuk, sarayda hiç yapılmadı. Meghan ise diğer favori yemeği olan bolonez soslu kabaklı makarnayı ise çok kez yaptırdı. Meghan'ın özel davet ve protokol olmadığı günlerde ise dışarıda sarımsaklı şeyler yemesine izin verildiği öğrenildi.
Meghan Markle, Buckingham'a gelin gittiğinden beri birçok yasakla yaşamak zorunda kaldı. Bunlardan biri de sarımsaklı yemek oldu. Meghan'ın en sevdiği sarımsaklı tavuğu yemek için dışarıya çıktığı öğrenildi.
MEGHAN'LA ARALARI İYİYMİŞ
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği günden beri Kate Middleton ile karşılaştırıldı. Hatta eltilerin hiç anlaşamadığı defalarca iddia edildi. Ancak İngiliz basını Kate'in Meghan'a çok destek olduğunu yazdı.
SOĞAN DA YASAK...
İngiliz The Dailly Express'in haberine göre sarayda pişen yemeklere asla sarımsak ve soğan eklenmediği için Meghan da en sevdiği yemekten uzak kaldı. Sarımsak yasağı nedeniyle Meghan'ın favorisi Filipin soslu tavuk, sarayda hiç yapılmadı. Meghan ise diğer favori yemeği olan bolonez soslu kabaklı makarnayı ise çok kez yaptırdı. Meghan'ın özel davet ve protokol olmadığı günlerde ise dışarıda sarımsaklı şeyler yemesine izin verildiği öğrenildi.
Meghan Markle, Buckingham'a gelin gittiğinden beri birçok yasakla yaşamak zorunda kaldı. Bunlardan biri de sarımsaklı yemek oldu. Meghan'ın en sevdiği sarımsaklı tavuğu yemek için dışarıya çıktığı öğrenildi.
MEGHAN'LA ARALARI İYİYMİŞ
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği günden beri Kate Middleton ile karşılaştırıldı. Hatta eltilerin hiç anlaşamadığı defalarca iddia edildi. Ancak İngiliz basını Kate'in Meghan'a çok destek olduğunu yazdı.
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