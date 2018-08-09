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İsrail jetleri Gazze'yi vurdu!

Savaş uçağı Gazze'de bir binayı hedef aldı, 7 yaralı var..

İsrail jetleri Gazzeyi vurdu!
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:38
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