AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu bildirdi.
Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrin yönelik operasyondan son derece endişe duyduğunu belirterek, bugünkü toplantıda konuyu AB ülkesi dışişleri bakanlarıyla ele aldıklarını ifade etti.
Türk yetkililerle de konuya ilişkin irtibata geçeceğini aktaran Mogherini, AB Bakanı Ömer Çelik'in hafta içerisindeki Brüksel ziyaretinde de kendisiyle konuyu görüşeceğini söyledi.
Mogherini iki nedenden dolayı operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."
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AB önce söz veripte yapmadığınız yardımları verin ki konuşmaya yüzünüz olsun, laf olsun diye konuşmayın ,söz konusu bizim vatanımız, söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır.öyle boş boş konuşmaları bırakın da biraz insanlığa nasıl katkımız olur diye kafa yorun.....
ne kadar endişe duyuyorsanız, o kadar haklıyız.
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