Noa Lang ile anlaşan Galatasaray Napoli ile görüşmelerde de artık son noktada

Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan yönetimin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli ile son görüşmeleri yaptığı ifade ediliyor. 25 milyon euro bonservis talep eden İtalyan ekibinin Lang'ın kontratına şarta bağlı satın alma opsiyonu da koydurmak istediği, bu fiyatı kabul eden Sarı-Kırmızılı kurmayların ise kontrata herhangi bir şart koydurmak istemediği ve tarafların opsiyon pazarlığına devam ettiği öğrenildi.

4 MİLYON EURO KAZANACAK

Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor. Bu sezon başında transfer olduğu Napoli formasıyla 26 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'TA DOĞDU CİMBOMLU OLUYOR

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Noa Lang ile ilgili detay dikkatleri çekti. Yıldız futbolcunun 2009 yılında üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde Beşiktaş altyapısında oynadığı ortaya çıktı

ASLAN CAN'I YAZIN DEĞİL ŞİMDİ İSTİYOR

Alman basını Galatasaray'ın Can Armando Güner ile yaz transfer dönemi için anlaştığını duyurdu. Haberde Cimbom'un, oyuncuyu devre arasında almak için de Gladbach'a 250 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdiği, Alman ekibinin ise 500 bin euro ve yüzde 25 pay talep ettiği belirtildi.