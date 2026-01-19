PODCAST CANLI YAYIN
Kanarya’nın 2 yıldızı kazanılan 3 puanda başrol oynadı

Her maç performansını daha da ÇÇ artıran Talisca dün de 2 gol atarak ligde 11 gole ulaştı. Brezilyalı oyuncu resmi maçlar dahil toplam 17 gol attı. İspanyol oyuncu Asensio da ligde 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Son 4 maçta asist yapan Asensio Talisca ile başarıda önemli bir rol oynadı.

Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerken Talisca ve Asensio yine maça damgasını vuran isimler oldu. Talisca Alanya'da 2 gol atarken, Asensio, Talisca'nın attığı 3. golün asistini yapan isim oldu. Sarı-Lacivertli takımı sezon başından beri sırtlayan isimlerin başında olan Talisca ligde 11, Avrupa'da 5, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere resmi maçlarda 17 gole ulaştı. Talisca'nın ayrıca resmi maçlarda 3 asisti var. Asensio ligde 8 gol atarken, 5 de asist yaptı. Asensio'nun kupada da 1 golü bulunuyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Talisca daha sonra performansını her maçta artırarak eski günlerine döndüğünü gösterdi. İspanyol yıldız Asensio ise takıma çok kolay uyum sağlarken Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile uyumlu bir ikili oldu. Her iki futbolcu Fenerbahçe'nin yükselişinde başrol oynarken Sarı-Lacivertliler'in bugünkü noktaya ulaşmasını sağladı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇLÜ AYARI!

Fenerbahçe Alanyaspor karşısında ilk devreyi 2-1 yenik kapatırken savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti. Ancak teknik direktör Tedesco maçın ikinci yarısına Yiğit Efe ile başlayınca her şey değişti. Yiğit Efe, Skriniar ve Oosterwolde birbirleriyle çok iyi anlaşarak savunmayı bir anda toparladı.

