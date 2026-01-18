Huzurlarınızda Ernest Muçi! Kocaelispor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Fırtına'nın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini Bruno Petkovic, Felipe Augusto ve Ernest Muçi kaydetti. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Kocaelispor'u deplasmanada 2-1 yendi.
Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada Bruno Petkovic açtı. 44'te ise Felipe Augusto skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Mücadelenin uzatma dakikalarının başladığı anlarda Muçi sahneye çıktı ve konuk takıma galibiyeti getirdi.
Fırtına bu sonuçla puanını 38 yaparken gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. 23'te kalan Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ taraftan Rivas ceza sahasına girdi ve topu kale önüne gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Haidara'nın önünde kaldı. Ceza yayının solundan vuruşunu yapan Haidara'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
18. dakikada sağ taraftan Agyei'nin pasında Tayfur çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Kaleci Onana ile Churlinov'u aşan topa hareketlenen Petkovic yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada sağ tarafta Zubkov topu çizgiye inen Pina'ya bıraktı ve içeri kat etti. Pina'nın penaltı noktasına ortasında savunmadan seken topta buluşan Zubkov şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
44. dakikada Olaigbe'nin sol kanattan yaptığı ortada, rakiplerinin arasında topa yükselen Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları karşılaşmada, son resmi maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Felipe Augusto 11'iyle çıktı.
Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu ve Cihan Çanak yer aldı.
Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'un 6-1 mağlup edildiği maçın ardından kalede Onuralp Çevikkan, sol bekte Cihan Çanak, orta sahada ise Bouchouari ve Ozan Tufan'ı yedeğe çekti. Bu isimlerin yerine Onana, Mustafa Eskihellaç, Oulai ve Zubkov ilk 11'de görev aldı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından yeniden Trabzonspor kadrosuna dahil oldu.
Nijerya ile üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise dinlendirilerek maç kadrosuna alınmadı.
KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Muharrem Cinan'ın yerine Haidara, Can Keleş'in yerine Agyei, kart cezalısı Keita'nın yerine ise Rivas forma giydi.
Yeşil-siyahlılar mücadeleye Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Agyei, Churlinov, Tayfur Bingöl, Rivas ve Petkovic 11'iyle çıktı.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
İki takım arasında sezonun ilk haftasında Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. Mücadelenin tek golü Paul Onuachu'dan gelmişti.
SELÇUK İNAN'IN TRABZONSPOR ŞANSSIZLIĞI
Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a karşı çıktığı 4 maçta galibiyet elde edemedi. İnan, bu süreçte Kocaelispor ile 1, Gaziantep FK ile 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
BASIN ONUR GÜNÜ UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde Kocaelisporlu futbolcular ısınmaya "DMD ölümcül kas hastalığını fark et, Eray Kıvanç'a umut ol" yazılı pankartla çıktı. Seremonide ise "16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun" pankartı taşındı.