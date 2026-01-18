Huzurlarınızda Ernest Muçi! Kocaelispor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan Rivas ceza sahasına girdi ve topu kale önüne gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Haidara'nın önünde kaldı. Ceza yayının solundan vuruşunu yapan Haidara'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



18. dakikada sağ taraftan Agyei'nin pasında Tayfur çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Kaleci Onana ile Churlinov'u aşan topa hareketlenen Petkovic yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



41. dakikada sağ tarafta Zubkov topu çizgiye inen Pina'ya bıraktı ve içeri kat etti. Pina'nın penaltı noktasına ortasında savunmadan seken topta buluşan Zubkov şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



44. dakikada Olaigbe'nin sol kanattan yaptığı ortada, rakiplerinin arasında topa yükselen Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1