Kanarya 3 puanı 3 golle kaptı! Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-2 yendi. Sarı lacivertliler, iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleden galip ayrılarak Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftadaki fırsatı değerlendirip farkı bire indirdi. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 yendi.
Akdeniz temsilcisinin gollerini Florent Hadergjonaj ve Gaius Makouta atarken sarı lacivertlilere zaferi Anderson Talisca (2) ve Anthony Musaba getirdi.
Kanarya puanını 42'ye yükseltirken gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. 21'de kalan Joao Pereira'nın öğrencileri de Rizespor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
52'nci dakikada Fenerbahçe yeniden maça beraberliği getirdi. Ceza sahası sol çaprazda bulunan Mert Müldür topu kafayla sağ tarafta bulunan Talisca'ya çevirdi. Talisca'nın yaptığı vuruşu çıkaran kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topuda Musaba iyi takiple sağ çaprazdan yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.
68'inci dakikada sol kanattan Fenerbahçe'nin gerçekleşen atağında Duran'ın ceza sahası içerisinden ortaladığı topa gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
71'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta'nın pasında topla buluşan Efecan Karaca topu ortaladı. Topu kontrol eden Duarte'nin şutunu Ederson kontrol etti.
78'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Merkezde Fred kazandığı topu Asensio ile buluşturdu. Asensio'nun yerden gönderdiği pasta Talisca'nın vuruşu fileleri havalandırdı: 2-3.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TEDESCO O FUTBOLCULARI TERCİH ETMEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, teknik direktör Domenico Tedesco ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de puan farkını bire indirme hedefiyle ikinci yarının ilk maçına Alanya deplasmanında çıktı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11'iyle başladı.
Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene ve Oğuz Aydın görev bekledi.
TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Kupa finaline göre kadroda iki değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Levent Mercan'ın yerine Semedo'yu, Duran'ın yerine ise Talisca'yı ilk 11'de görevlendirdi.
ALANYASPOR'DA 5 FARKLI OYUNCU
Ev sahibi Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Turuncu-yeşilliler sahaya; Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang ve Ogundu ilk 11'iyle çıktı.
YEDEKLERDE ÖNEMLİ İSİMLER
Yedek kulübesinde ise Victor, Batuhan Yavuz, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy ve İbrahim Kaya yer aldı.
Pereira, Fatih Karagümrük maçında forma giyen Paulo Victor, Güven Yalçın ve Fatih Aksoy'u yedek kulübesine çekerken, sakatlıkları bulunan Janvier ve Hagi kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang ve Ogundu ilk 11'de sahaya çıktı.