Kanarya 3 puanı 3 golle kaptı! Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca ilk 11'iyle başladı. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene ve Oğuz Aydın görev bekledi.

TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Kupa finaline göre kadroda iki değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Levent Mercan'ın yerine Semedo'yu, Duran'ın yerine ise Talisca'yı ilk 11'de görevlendirdi.