Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan hizmete alacak

Ankara Esenboğa Havalimanı (AA)

İki etaptan oluşan projenin birinci etap işleri tamamlanırken; bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişlik ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere 945 bin metrekare kaplama sahası ve 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda bina inşa edildi.