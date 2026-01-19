Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan hizmete alacak
Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni kulesi bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Bugün gerçekleştirilecek törenle birlikte Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel gücünü artıracak birçok yatırım aynı anda hizmete alınacak.
İki etaptan oluşan projenin birinci etap işleri tamamlanırken; bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişlik ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere 945 bin metrekare kaplama sahası ve 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda bina inşa edildi.
Toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğu çalışmalar, devletin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirildi. TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, yolcu garantisi vermeden 25 yıllık işletme süresi karşılığında havalimanından KDV dahil 560 milyon euro kira geliri elde edilecek. Yapılan yatırımlarla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseltildi.