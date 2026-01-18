Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de son bir haftadır yaşanan gelişmelerin, Terörsüz Türkiye sürecini baltalamayı hedefleyen bir boyutunun bulunduğu değerlendirildi. Kaynaklar, Türkiye'nin başından bu yana Suriye'de SDG/YPG yapılanmasının müzakereler yoluyla kendini feshederek Suriye yönetimine entegre olması yönünde destekleyici bir tutum benimsediğini vurguladı. Bu çerçevede, SDG ile 10 Mart'ta varılan mutabakatın uygulanabilmesi için Şam yönetiminin örgüte dönüşüm ve entegrasyon adına gerekli süreyi tanıdığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları: Terör örgütü 10 Mart’tan daha zayıf, AA MÜZAKERE SÜRECİ İSTİSMAR EDİLDİ Ancak güvenlik değerlendirmelerine göre, Şam yönetiminin ve entegrasyon sürecini destekleyen Türkiye'nin müzakere ve barışçıl çözümü tercih eden yaklaşımı, SDG/YPG tarafından bir fırsat olarak görüldü. Örgütün, bu süreyi müzakere ve dönüşüm için kullanmak yerine zaman kazanmayı ve işgal yoluyla elde ettiği kazanımları maksimize etmeyi tercih ettiği, ayrıca entegrasyon sürecini Terörsüz Türkiye sürecine karşı bir pazarlık unsuru haline getirmeye çalıştığı belirtildi.