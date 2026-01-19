Emekliye 30 bin TL promosyon! SGK ile bankalar mart ayında pazarlık masasına oturacak

Daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylık taşınabilir. Ancak bunun için aylık karşılığında kredi kullanmamış olmak (kredili mevduat hesabı olup bu hesabı kullanmayanlar ile kredi kartı hariç), kendi isteği ve rızası ile buna ilişkin taahhütname, virmantakas- mahsup talimatı imzalamaması, promosyon ödeme tarihinden itibaren üç yıl geçmesi ya da alınan promosyon tutarının kalan süre ile orantılı iade edilmesi ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorununuzun bulunmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Anne ve babasının velayetinde olan çocukların promosyonu velisine ödeniyor. Velayet altında olmayanlara promosyon ödemesi ise herhangi bir koşul ve taahhütname imzalanması gerekmeksizin çocuklara yapılıyor. Aylık karşılığında kredi kullanılmış olması, banka değişikliği yapılmasına engel oluşturuyor. Ancak emekli olmadan önce kullanılan kredi borcu banka değişikliğine engel olmuyor.

Promosyon ödemeleri, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesaba yatırılıyor.

SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri başka bir bankayla çalışmak istemeleri halinde maaşlarını taşıyabiliyor fakat kamu ve özel sektör çalışanları için böyle bir olanak yok (takvim.com.tr)

MAAŞ TAŞIMASINISADECEEMEKLİLER Mİ YAPAR?

BANKALARIN KAZANCI NE?

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini arttırıyor. Kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir olanakları elde ediyor.

ÇALIŞANLARIN PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM NE?

Kamuve özel sektör çalışanları için promosyon miktarlarında ise rekor kırılıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Yüzbinlerce çalışanı olan polis, öğretmen ve sağlık çalışanları gibi kamu kurumlarının promosyon ücretleri 100 bin TL'nin üzerinde. Kurumlar promosyon ihalesine çıkıyor, katılan bankalar açık arttırma yöntemiyle ödeyecekleri promosyonu olabildiğince yukarı çekiyor. Özel sektörde promosyon ödemeleri hediye puanlarla birlikte 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.