Bordo-Mavililer 90+1’de Muçi’yle rakibini yıktı

Tranzonspor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı... Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Bordo-Mavililer geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puan aldı. Maçın 18. dakikasında Tayfur'un son çizgiden kale önüne gönderdiği ortaya Petkovic gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Bu golle Kocaelispor 1-0 öne geçti. 42'de Zubkov'un uygun durumda olmasına rağmen yaptığı vuruş auta gitti. 44'te Olaigbe'nin ortasında Augusto kafa vuruşuyla skora 1-1'lik denge getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 53'te Petkovic'in vuruşunda top üstten auta gitti. 78'de Linetty'nin yaptığı vuruşta top auta gitti. 90+1'de Nwakaeme topun üstünden atlayarak topu Muçi'yle buluşturdu. Arnavut oyuncu sağ ayağıyla yaptığı vuruşla Trabzonspor'un zaferini ilan etti: 1-2.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN