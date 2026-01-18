Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye'de Kürtler başka YPG başka

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan kritik gelişmeleri ve Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı 13 sayılı kararnameyi değerlendirdi. Bahçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, terör örgütü SDG'nin (PKK) bölgedeki varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, SDG'nin Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda fiilî kontrol alanları oluşturarak ülkenin yeniden inşa sürecinin önündeki en büyük engellerden biri hâline geldiğini belirtti. 10 Mart 2025'te SDG ile varılan mutabakatın, örgütün silahlı varlığının sona erdirilmesi açısından kritik olduğuna dikkat çeken Lider Bahçeli, SDG'nin bu mutabakatı oyaladığını ve özerklik-federasyon talepleriyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ifade etti.

Lider Bahçeli, "Suriye'de Kürtler ayrıdır, SDG ayrıdır. SDG bir terör örgütüdür ve Suriyeli Kürtleri temsil etmemektedir" dedi.