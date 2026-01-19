Acil durum zirvesi! Torreire’da son nokta ayrılmıyor!

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından yönetimin bir acil durum zirvesi yaptığı öğrenildi. Transfer görüşmeleri için gittiği İtalya'dan dönen Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun da katıldığı zirvede teknik direktör Okan Buruk'un acil olarak transfer istediği ve gündemdeki isimlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Orta saha transferi için listede yer alan Villarreal'in Senegalli ön liberosu Pape Gueye ve Club Brugge'da top koşturan Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika'nın kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin bu zirve sonrası kısa süre içinde aksiyon alması bekleniyor.

ATLETICO MADRİD STARTI VERİLDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

TORREIRA'DA SON NOKTA: AYRILMIYOR

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun kadrosuna katmak için Cimbom'a teklif yaptığı ve kendisine de Galatasaray'da kazandığı maaşı önerdiği deneyimli ön liberonun sezonu Galatasaray'da tamamlayacağı öğrenildi. Yönetimin teklifi reddettiği öğrenilirken, sezon sonunda ayrılık ihtimalinin daha güçlü bir şekilde gündeme gelebileceği de ifade ediliyor.