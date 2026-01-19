PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Acil durum zirvesi! Torreire'da son nokta ayrılmıyor!

Gaziantep beraberliğiyle canı sıkılan Galatasaray’da dün transfer toplantısı yapıldı. Okan Buruk orta alana takviyenin hemen yapılmasını isterken Papa Gueye isminin ön plana çıktığı belirtiliyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2026
Acil durum zirvesi! Torreire’da son nokta ayrılmıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından yönetimin bir acil durum zirvesi yaptığı öğrenildi. Transfer görüşmeleri için gittiği İtalya'dan dönen Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun da katıldığı zirvede teknik direktör Okan Buruk'un acil olarak transfer istediği ve gündemdeki isimlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Orta saha transferi için listede yer alan Villarreal'in Senegalli ön liberosu Pape Gueye ve Club Brugge'da top koşturan Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika'nın kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin bu zirve sonrası kısa süre içinde aksiyon alması bekleniyor.

ATLETICO MADRİD STARTI VERİLDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

TORREIRA'DA SON NOKTA: AYRILMIYOR

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun kadrosuna katmak için Cimbom'a teklif yaptığı ve kendisine de Galatasaray'da kazandığı maaşı önerdiği deneyimli ön liberonun sezonu Galatasaray'da tamamlayacağı öğrenildi. Yönetimin teklifi reddettiği öğrenilirken, sezon sonunda ayrılık ihtimalinin daha güçlü bir şekilde gündeme gelebileceği de ifade ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pist ve yeni kule! Başkan Erdoğan hizmete alacak
Emekliye 30 bin TL promosyon! SGK ile bankalar mart ayında pazarlık masasına oturacak
Türk Telekom
Suriye ordusu SDG’yi süpürdü! Türkiye sınırı temizlendi: Ateşkes imzalandı!
Terör örgütü SDG’nin eski sözcüsü Suriye’de yenilince sahibi İsrail’e koştu! Yalnız bırakıldık
SDG/YPG’nin algı operasyonu çöktü: 100 bin kişilik güç balonu patladı
İdefix
29 kiloya düştü, böbreklerini kaybetti, annesi donör olmadı! Kim Milyoner Olmak İster’deki hikaye yürek burktu
Kanarya 3 puanı 3 golle kaptı! Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu
Distaste’nin 5. kol ağı çöktü! Etki ajanı F.Gökberk Akbulut tutuklandı| TAKVİM dosyasını açtı | Sırada diğer Muhbirler mi var?
Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye’de nasıl kaybetti?
Huzurlarınızda Ernest Muçi! Kocaelispor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Tabka terörden kurtuldu! YPG heykelleri yıkıldı
İstanbul’da kar alarmı! AJet ve Pegasus seferlerini iptal etti
Tabka’da kan donduran infaz: YPG/SDG esirleri katletti
Tel Aviv’de korku manşetleri: Gazze’nin anahtarı Başkan Erdoğan’da
İmralı Heyeti’nde yazılı açıklama! Elebaşı Öcalan’dan 27 Şubat vurgusu: Suriye ordusu SDG’yi süpürünce diyalog aklına geldi
Atalanta’dan Galatasaray’a 3 yıldız! 4 transfer için geri sayım
Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel’de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor