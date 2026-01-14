Düelloda kazanan yok!

ZiraatTürkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanan ve iki Süper Lig takımını karşı karşıya getiren maçta Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin gollerini 16 ile 74. (pen.) dakikalarda Florent Hadergjonaj atarken, İstanbul temsilcisinin sayıları ise 28 ile 59. (pen.) dakikalarda Datro Fofana'dan geldi. Alanyaspor bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Karagümrük ise 2. maçında 2. beraberliğini aldı. Grubun 3. haftasında Alanyaspor deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak, Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN