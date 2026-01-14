Aslan Fenerbahçe yenilgisi sonrası kupa morali

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Fethiye'yi devirdi: 2-1. 13. dakikada Icardi ceza sahası içinden vuruşunu yaptı, kaleci Arda topu çıkardı. 14'te Fethiye'nin Melih ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35'te Kazımcan'ın şutu, Şahan'ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltı vuruşunu kaleci Arda köşeden çıkardı. Hakem penaltıyı tekrar ettirdi. Icardi, bir kez daha aynı köşeye vurdu. Arda yine kalesinde devleşti.

ALİ MERT DE DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Barış Alper'in kullandığı kornerde topu önünde bulan Sallai'nin şutu üst direkten geri geldi. 68'de Abdülkerim kale önüne indirdi. Icardi topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt kararı verildi. 73'te Barış Alper ortaladı, Abdülkerim kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 80'de bu kez Icardi arka direğe ortaladı, Barış Alper kafayla tamamladı: 2-0. 86'da Ali Mert'in şutu direkten geri geldi. 90'da Uğur Ayhan skoru belirleyen golü attı: 1-2.

ASLAN PARÇASI TORREIRA

Kadroda olmayan Lucas Torreira dünkü maçı tribünden izledi. Uruguaylı yıldız, "Arkadaşlarıma destek olmak için onlarla beraber Fethiye'ye geldim" şeklinde konuştu.

ICARDİ'DEN ARDA'YA TEBRİK

Galatasaray'da üst üste iki penaltı kaçıran Mauro Icardi'den devre arasında Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'a büyük jest. Tecrübeli golcü, ilk yarı tamamlandıktan sonra kaleci Arda'nın yanına giderek kurtardığı penaltılar nedeniyle tebrik etti.



ABDÜLKERİM 26 MAÇ SONRA

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26. maçına çıkan Abdülkerim Bardakçı, Fethiye maçında siftah yaptı. 31 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.



HEM ATTI HEM ATTIRDI

Cimbom'un yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Fethiyespor maçına sonradan dahil oldu. İkinci yarının başında Lemina'nın yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim'in attığı golde asisti yapan isimdi. Ayrıca ikinci gol de Barış'tan geldi.