PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’da Kevin Boma sesleri! Bordo-Mavili ekip transferde yalnız değil

Trabzonspor’un 23 yaşındaki Boma için düğmeye bastığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
Trabzonspor’da Kevin Boma sesleri! Bordo-Mavili ekip transferde yalnız değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Portekiz basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Estoril Praia forması giyen 23 yaşındaki stoper Kevin Boma'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak Bordo- Mavililer'in bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağ ve sol stoper bölgesinde oynayabildiği öğrenildi. Ancak sağ stoper bölgesine Chibuike Nwauiwu transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un önceliği sol ayaklı bir stoper.

Haber: Yunus Emre Sel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul’da okullar tatil edildi!
Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak
A.B.İ.
Tahran’da sokaklar karıştı! Kirli hesaplar ortaya çıktı: İran sokaklarında CIA ajanları cirit atıyor
Başkan Erdoğan’dan Hane İslam Eserleri Sergisi’nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: Bu neslin artması lazım
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
Türk Telekom
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
Kim Milyoner Olmak İster’de Afyonkarahisarlı Pala Dayı Oktay Kaynarca’ya benzerliğiyle gündem oldu
Önce Venezuela sonra Küba! Trump’tan Havana’ya açık tehdit! Son şansınız masaya oturmak
Maduro operasyonunda hayalet silah iddiası: kafamın içi patlıyor sandım!
İdefix
Kartal’da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kandil Halep’i karıştırırken İmralı sekreteryası İsrail’e göz kırptı! Çetin Arkaş ile Veysi Aktaş’tan organize sabotaj
Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor
Uyuşturucu ağı İBB’ye sıçradı! İmamoğlu’nun Londra’ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta SİSTEM partileri
İstanbul’da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı: 1.895 konut için asil ve yedek liste
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Merhum şarkıcı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un 8 milyonluk sahte senet düzenlediğine dair şok suçlama Merhum şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un 8 milyonluk sahte senet düzenlediğine dair şok suçlama YRP’li Hüseyin Kaya tartıştığı İnternet sitesinin sahibi Durmuş Tuna’yı bacağından vurdu: O anlar kamerada YRP'li Hüseyin Kaya tartıştığı İnternet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'yı bacağından vurdu: O anlar kamerada