Trabzonspor’da Kevin Boma sesleri! Bordo-Mavili ekip transferde yalnız değil

Portekiz basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Estoril Praia forması giyen 23 yaşındaki stoper Kevin Boma'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak Bordo- Mavililer'in bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağ ve sol stoper bölgesinde oynayabildiği öğrenildi. Ancak sağ stoper bölgesine Chibuike Nwauiwu transferini gerçekleştiren Trabzonspor'un önceliği sol ayaklı bir stoper.

Haber: Yunus Emre Sel