YRP'li Hüseyin Kaya tartıştığı İnternet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'yı bacağından vurdu: O anlar kamerada
Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Söke’de tartıştığı yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna’yı tabancayla bacağından vurdu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde Kaya’nın ateş açtıktan sonra yere düşen Tuna’yı tekmelediği görüldü.
Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı yerel internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'yı bacağından vurdu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında tartışma çıktı.
BACAĞINA SIKTI
Tartışmanın büyümesi ile Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna'yı bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Hastanedeki tedavisi süren Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemleri sürerken; olaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
YERDE TEKMELEDİ
Görüntülerde; Kaya'nın Tuna'nın bacağına tabancayla ateş ettiği, ardından yere düşen Tuna'yı tekmelediği görüldü.