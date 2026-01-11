Merhum şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un 8 milyonluk sahte senet düzenlediğine dair şok suçlama
Merhum şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu. Tayfur’un markasının bayiliğini alan Birgül Rüzgar, “Adımı ve imzamı kullanıp 8 milyonluk sahte senet düzenlemişler. Alacaklılar kapıma dayandı” ifadelerini kullandı ve ardından şikayetçi oldu.
Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu. Tayfur'un markasının bayiliğini alan Birgül Rüzgar, "Adımı ve imzamı kullanıp 8 milyonluk sahte senet düzenlemişler. Alacaklılar kapıma dayandı" deyip şikayetçi oldu.
DEFOLU ÜRÜNLER GÖNDERDİ
Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, mağdurlar açıklama yapmaya başladı. Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.
SÖZLEŞMEYİ FESHETTİM
Birgül Rüzgar, sözlerine şöyle devam etti: "Adıma bir sürü sahte fatura kesilmiş. Açılışımızın 15. gününde sözleşmeyi feshettim. Benim adıma 3 ve 5 milyon TL değerinde sahte senetler düzenlemişler. Bu kişiler benim mağazama gelip alacaklarını tahsil etmek istediler. Senetlerin sahte olduğunu, imzaların benim olmadığını söyledim. Şu an hukuki yollardan hakkımı arıyorum" şeklinde konuştu.