Merhum şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un 8 milyonluk sahte senet düzenlediğine dair şok suçlama

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden Birgül Rüzgar (takvim.com.tr) DEFOLU ÜRÜNLER GÖNDERDİ Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, mağdurlar açıklama yapmaya başladı. Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.