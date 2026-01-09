SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Svensson imzayı attı

Rosenborg, Beşiktaş’tan ayrılan Jonas Svensson’u kadrosuna kattı. Norveçli futbolcu “Bu imza ile çok mutluyum. Bugünü çok uzun zamandan beri bekliyordum” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2026
Svensson imzayı attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu... 7 Ocak'ta Beşiktaş ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran 32 yaşındaki Norveçli oyuncu, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'a 2 yıllık sözleşmeyle geri döndü. İmza sonrası konuşan Svensson, "Bugün büyük bir gün. Çok mutlu ve gururluyum. Bu günü uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden dolayı çok müteşekkirim. Rosenborg forması giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde gerçek bir heyecan hissediyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
CANLI | Suriye’de teröre geçit yok! İki mahallede kontrol sağlandı SDG’ye süre verildi: 6 saatlik ateşkes
Muud
Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar
Son dakika: Ekol TV’ye kara para soruşturması: Ünlü isimler dosyada
Özgür Özel’den Suriye çıkışı: YPG’ye operasyon sürerken Şara’yı hedef aldı
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ‘milli bayram’ sorusuyla yarışmaya veda etti
Terörsüz Türkiye sürecine organize tehdit! DEM ve KCK Halep’te aynı çizgide buluştu: PKK’nın çatı yapılanması SDG’yi bahane etti
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın evinde şok görüntü: Kumarhaneye çevirmiş!
Dışişleri’nden Kıbrıs tepkisi: O ifadeler yok hükmünde!
AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki! 500 bin TL’lik tazminat davası açıldı
2.5 yıllık imzayı attı formayı giydi! Mert Günok yeniden Fenerbahçe’de
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam netleşiyor... Kanun teklifi Meclis’e geliyor
İsrail, operasyon yiyen SDG’ye desteğe koştu! Gideon Saar’dan Batı’ya skandal çağrı
Fenerbahçe’ye milli golcü! İşte yapılacak teklif
Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış
Son dakika: Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif! Esrar tespit edildi
Emekli promosyonu 60 bin TL’ye çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 15 bankadan yeni zamlı ödeme listesi
Galatasaray’a Süper Lig’den çifte transfer!
Son dakika: MSB’den Halep’te SDG’ye operasyon açıklaması: Suriye isterse destek veririz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 63 ilde fırtına, yağış ve kar alarmı Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 63 ilde fırtına, yağış ve kar alarmı Şam SDG’yi vurdu ses Barzanilerden geldi! Kuzu postundaki çakal renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi’ye siper oldu Şam SDG'yi vurdu ses Barzanilerden geldi! "Kuzu postundaki çakal" renk verdi: Mesud Barzani elebaşı Abdi'ye siper oldu İstanbul’dan Ağrı’ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı İstanbul'dan Ağrı'ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı Enver Aysever’den CHP’li Özel’e yolsuzluk tepkisi: Hırsızları kurtarmak için siyaset yapılmaz Enver Aysever'den CHP'li Özel'e yolsuzluk tepkisi: Hırsızları kurtarmak için siyaset yapılmaz Aydın’da babasının hayrına domuz eti iddiası! Coşkun Can’ın dosyası kabarık çıktı Aydın'da "babasının hayrına domuz eti" iddiası! Coşkun Can'ın dosyası kabarık çıktı Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış