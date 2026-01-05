SON DAKİKA
Trabzonspor eksik kadrosuna rağmen zafere odaklandı

Süper Kupa yarı finalinde G.Saray ile karşılaşacak olan Trabzon’da Fatih Tekke, 8 eksik oyuncunun yokluğunda Nwakaeme kozu ve sürpriz mevkii hamleleriyle galibiyete odaklandı.

Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Trabzonspor Galatasaray maçına hazır. Bordo- Mavililer bu karşılaşmayı kazanarak adını hem Süper Kupa finaline yazdırmak hem de eksiklerine rağmen yeni yıla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Trabzonspor'da Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Baniya, Vişça, Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu ile cezalı olan Boran Başkan ve Afrika Kupası'nda olan Onuachu ve Ouali forma giyemeyecek. Ayrıca transfer izni verilen Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Fatih Tekke bu nedenle kadroda önemli değişikliklere gitmek zorunda kalacak. Takımda orijinal mevkii sol bek olan bir oyuncunun olmayışı nedeniyle bu bölgeye Ozan Tufan'ı çekmesi beklenen Tekke'nin, stoperde ise Serdar Saatçi ve Batagov ikilisini görevlendirmesi bekleniyor. Yine orta saha pozisyonunda da çok sayıda eksik oluşu nedeniyle sakatlıktan yeni dönen Folcarelli, bu maça ilk 11'de başlayacak. Trabzonspor'da uzun süre sonra kadroda yer alan Anthony Nwakaeme derbide takımının en büyük kozu olacak.

Nwakaeme, sezonun ilk maçı olan Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanmış ve sonrasında ise lisansı askıya alınmıştı. Derbiye çok iyi hazırlanan Nwakaeme bugün görev alacak.

Haber: Yunus Emre Sel

