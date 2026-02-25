İsmail Ustaoğlu duyurdu: F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu

Kazada bir pilot şehit oldu.

Görev uçuşu sırasında bir pilotumuzun şehit olduğu acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın saat 00.50 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Ustaoğlu paylaşımında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00.50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"ifadelerine yer verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (Fotoğraf: Sosyal Medya)

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.