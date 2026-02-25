İsmail Ustaoğlu duyurdu: F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu
Balıkesir’de bulunan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu sırasında saat 00.50'de kaza kırıma uğradı.
- Kazada bir pilot şehit oldu.
- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Görev uçuşu sırasında bir pilotumuzun şehit olduğu acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın saat 00.50 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Ustaoğlu paylaşımında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00.50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"ifadelerine yer verdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.