Süper Kupa'da dev zirve! Buruk ve Tekke'den final öncesi net mesajlar

Süper Kupa’da G.Saray ile Trabzonspor arasındaki maç öncesi Okan Buruk ve Fatih Tekke basın toplantısı düzenledi. 2 teknik direktör de “Biz bu kupayı çok istiyoruz”dedi.

05 Ocak 2026
Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk finale çıkmak istediklerini belirterek, "Süper Kupa bizim için önemli ve değerli. Üzerine çalıştığımız her turnuva bizim için değerli. Hem Afrika Kupası ve hem de yoğun tempo ve sakatlıklar, kadro kurma güçlükleri iki takım için de var. Karşımızda iyi bir Trabzonspor var. Biz de Avrupa ve ligde önemli bir mücadele veriyoruz.

Umarım iki takım için de iyisi olur. Maçı tempomuzu devam ettirerek lige ve Avrupa'ya hazırlanma imkanı olarak görüyoruz" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak. Bizim durumumuz biraz daha farklı. Çok sakatımız var, çok eksiklerimiz var, 3 oyuncumuzun durumu da belli değil. Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Takım olarak camiamıza çalıştığımız, tekrar ettiğimiz şeyleri saha görmek istiyoruz. Bunu taraftarımıza vermek istiyoruz. Amacımız kazanmak"dedi.


BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ICARDI basın toplantısında maçı kazanarak finale çıkma ve finalde de kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

BERKAN&YUSUF'A VEDA
G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yolların ayrıldığını söyleyerek her iki oyuncuya da teşekkürlerini iletti.


YAKIŞANI YAPACAĞIZ

Trabzonspor kaptanı Nwakaeme, "Hocamızın dediği gibi zor bir maç oynayacağız. Eksik oyuncularımız var ama en önemli şey Trabzonspor forması. Kim oynarsa oynasın yakışan mücadeleyi vermek gerekiyor. Maçı kazanıp öncelikle finale uzanmak ve finalde de kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kolay bir maç" ifadesini kullandı.

MAÇ İÇİN ÖZEL ÖNLEM
G.SARAY ile Trabzonspor maçını izlemek üzere il dışından gelecek taraftarların mağduriyet yaşamaması için ulaşım ve otopark düzenlemesi yapıldı.


GÜLDÜREN DİYALOG

TEKKE: Ben 10 kilo kaybettim. Teknik direktörlük çok zor bir iş.

BURUK: Ben kilo aldım hocam.

TEKKE: Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var. Nasıl kilo almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?

