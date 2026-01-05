Galatasaray transferi bitirmeye yakın! Nao Lang için kolları sıvadı...

SON DAKİKA
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Napoli’nin Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul’a geldi ve Galatasaray yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeden sonra Hollandalı yıldızın transferi netlik kazanacak. Sarı- Kırmızılılar’da teknik direktör Okan Buruk, Lang’ı takımında görmek istiyor. Yönetimin, bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği öğrenildi. Bu sezon 21 maçta şans bulan Lang, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
