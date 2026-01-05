Galatasaray İnter’in yıldız futbolcusu için tüm şartları zorluyor

Galatasaray'da yeniden Hakan Çalhanoğlu sesleri... Sarı-Kırmızılılar, İnter forması giyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin yaklaşık 2 hafta sonra milli yıldızın kulübü ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürüldü. A Spor'dan Emre Kaplan'ın iddiasına göre Galatasaray, 21 Ocak'ta Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için İnter yetkilileri ve Hakan'ın Sırp menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrasında tecrübeli oyuncunun transferi netlik kazanacak. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise İnter'in Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacağı ve tecrübeli oyuncunun 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi. Hakan ile yeni sözleşme imzalanamaması halinde ise yol ayrımına gelineceği ve yıldız oyuncuyu bedelsiz göndermek istemeyen İnter'in satışa onay verebileceği ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon 19 resmi maça çıkan Hakan, 7 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

