SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray İnter’in yıldız futbolcusu için tüm şartları zorluyor

Cimbom’un İtalyan ekibinin 31 yaşındaki başarılı orta sahası Hakan Çalhanoğlu için hem kulübü hem de menajeri ile 21 Ocak’ta bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Galatasaray İnter’in yıldız futbolcusu için tüm şartları zorluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da yeniden Hakan Çalhanoğlu sesleri... Sarı-Kırmızılılar, İnter forması giyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin yaklaşık 2 hafta sonra milli yıldızın kulübü ve menajeriyle masaya oturacağı öne sürüldü. A Spor'dan Emre Kaplan'ın iddiasına göre Galatasaray, 21 Ocak'ta Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için İnter yetkilileri ve Hakan'ın Sırp menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrasında tecrübeli oyuncunun transferi netlik kazanacak. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise İnter'in Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacağı ve tecrübeli oyuncunun 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi. Hakan ile yeni sözleşme imzalanamaması halinde ise yol ayrımına gelineceği ve yıldız oyuncuyu bedelsiz göndermek istemeyen İnter'in satışa onay verebileceği ifade edildi. İtalyan ekibinde bu sezon 19 resmi maça çıkan Hakan, 7 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD’nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte Kesin çözüm harekatının perde arkası...
Başkan Erdoğan Genç İstihdam Hamlesi’ni açıklayacak! Milyonlara devlet eli... Emeklilikte yeni dönem
İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu kez daha güçlü olacak! Uzman isim tarih verdi
Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! Maduro’dan sonra Petro mu? Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisine attığı ses kayıtları aile içi gerilimi açığa çıkardı!
Emekliye %12,71 memura %19,15 enflasyon farkı hesabı: TÜİK oranıyla 2026 maaşları zamlanacak
Trafikte terör estirenlere verilecek cezalar artıyor! 180 bin TL’ye varan cezalar için görüşmeler başladı
Türkiye sağlıkta devler liginde! Başkan Erdoğan’ın hayali milletin umudu oldu: 9 yılda otel konforunda 27 şehir hastanesi
Sayıştay raporu İETT’deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...
Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
Elif Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde acı haber geldi
Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
Kabine toplanıyor: 2026’nın yol haritası yükleniyor!
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek! Ukrayna, Gazze, Venezuela... Gündem yoğun!
Valilik listeyi duyurdu! 5 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Ankara, Van, Batman, Siirt...
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı’dan gelen çağrı sonrası Şam’a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
PKK’dan yine ’darbe’ çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır
Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa’yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro’nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Maduro açıklaması: Özgür Özel’e sert tepki