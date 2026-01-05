SON DAKİKA
Christopher Nkunku transferi için girişimler hız kazandı. Fenerbahçe’de Sportif Direktör Devin Özek’in, Milan cephesinden Igli Tare ile yaptığı görüşmelerde pazarlıklar sürüyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri olan Christopher Nkunku için temaslar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir kez daha görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin Nkunku'nun bonservis bedeli olduğu öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe cephesi, bonservis bedelinin istenilen seviyelere inmesi halinde Nkunku için yazılı ve resmi teklif yapmaya hazır. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Milan'ın yıldız futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği daha önce basına yansımıştı. Nkunku, kariyerinin en parlak dönemini RB Leipzig formasıyla, İtalyan teknik adam Tedesco yönetiminde yaşamıştı. Leipzig'te çıktığı 38 resmi maçta 27 gol ve 14 asist üreten Fransız yıldız, hücumun vazgeçilmezlerindendi.

