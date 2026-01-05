Bordo-Mavililer galibiyete kilitlendi! Motivasyon çok yüksek

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi galibiyetin geleceğine olan inanç oldukça yüksek. Lige verilen arada bu maça odaklı olarak çok yoğun bir çalışma programı içerisine giren Trabzonsporlu futbolcular, bu maçtan alınacak bir galibiyetin hem takımı ateşleyeceğini hem de birlik ve beraberlik ruhunu daha da artıracağına inanıyor. Teknik ekip ise Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında oynadığı tüm maçları bu süreçte çok detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin özellikle zaafları ve eksik yönleri üzerine çalışmalar yapan teknik ekip, bazı futbolculara ise özel sorumluluklar verdi.

