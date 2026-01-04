Trabzonspor Aral Şimşir için bastırıyor!

Trabzonspor sol kanat transferi için Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir'i gündemine aldı. Bu sezon 32 maçta 7 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Aral Şimşir, A Milli Takım'dan da davet aldı. Yabancı kontenjanını doldurmadan transfer yapmak isteyen Trabzonspor'un, Midtjylland'a 2 milyon euro'su bonus olmak üzere toplamda 8 milyon euro'ya varan bir teklif sunduğu ifade edildi. Hem scout ekibi hem de teknik heyet tarafından beğenilen 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un şartları zorladığı belirtilirken, Bordo-Mavili taraftarlar da Aral Şimşir ismini heyecan verici bir hamle olarak değerlendiriyor.

