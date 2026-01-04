Fenerbahçeli yöneticiler Lazio’yla görüşmek için Çizme’ye gidiyor!

Fenerbahçe'den sürpriz atak... Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için devreye giren Sarı-Lacivertliler Fransız oyuncu için İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'ya teklifte bulundu. Sunderland ve Newcastle'ın ardından Sarı-Lacivertliler'de Lazio'nun kapısını çaldı. Teklifin 25+2 milyon euro bandında olduğu ve Guendouzi'nin de İstanbul'a transfer olmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi. Fenerbahçeli yöneticilerin Lazio ile görüşmek için kısa sürede İtalya'ya gideceği öne sürüldü. Bu sezon Lazio formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 1 asistlik katkı sergileyen orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Lazio'ya 3 sezon önce Marsilya'dan gelen Matteo Guendouzi geçtiğimiz sezon da 48 resmi karşılaşmada 1 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Futbol hayatına Lorient'te başlayan Fransız oyuncu ardından burada gösterdiği çıkışla 2 sezon Arsenal forması giymiş ancak burada beklenen çizginin altında kalınca sırasıyla Hertha Berlin, Marsilya ve son olarak da şu an forma giydiği Lazio da yer almıştı.

