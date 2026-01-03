Sol beke 3 aday: Pina Cihan Batagov

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde sol bekte yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin bu bölgedeki eksikler nedeniyle farklı alternatifler üzerinde durduğu öğrenildi. Arif Boşluk'un Konyaspor'a transfer olması, Mustafa Eskihellaç'ın da karşılaşmaya yetişemeyecek olması sebebiyle sol bek için üç farklı ihtimal masada. İlk seçenek olarak Ozan Tufan'ın sağ beke çekilmesi ve Pina'nın sol bekte görevlendirilmesi. İkinci ihtimalde ise Cihan'ın sol bekte maça başlaması planlanıyor. Son seçenek olarak Batagov'un bu bölgede görev alabileceği ifade ediliyor.

