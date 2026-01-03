Alperen muhteşem döndü

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Brooklyn Nets'i 120-96'lık skorla yendi. Ligdeki 21. galibiyetini elde eden Houston'da iki maç sonra parkelere dönen Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 22 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 21, Ziaire Williams da 14 sayılık katkı verdi. Alperen Şengün bu sezon ligde 22.6 sayı, 9.3 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. 23 yaşındaki milli basketbolcu Houston Rockets'ın en önemli hücum silahı konumunda.

