Washington'da Gazze masası: Barış Kurulu ilk kez toplanıyor

TÜRKİYE MASADA

Washington'da Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan'ın gerçekleştireceği hitapta, Filistin davasına yönelik uluslararası adımların kararlılıkla devam etmesi gerektiği üzerinde durulacak. Fidan’ın konuşmasında öne çıkacak temel başlıklar şu şekilde:

Ateşkes ve İnsani Yardım:İsrail’in ateşkes ihlallerine derhal son vermesi çağrısı yapılacak. Gazze’ye yönelik insani yardımların engellenmeden, sürekli ve yeterli düzeyde ulaştırılmasının önündeki bariyerlerin kaldırılması gerektiği hatırlatılacak.

İmar ve Destek Süreci:Türkiye’nin Gazze’deki insani yardım faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği vurgulanırken, bölgenin fiziksel olarak yeniden ayağa kaldırılması sürecinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu belirtilecek.

Güvenlik Mekanizmaları:Gazze’de Filistin halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alacak uluslararası oluşumlarda Türkiye’nin aktif rol alma ve irade gösterme kararlılığı bir kez daha teyit edilecek.

Batı Şeria ve Yerleşimci Sorunu:Batı Şeria’da tırmanan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ile yerleşimci şiddetine karşı uluslararası camianın hızlıca aksiyon alması istenecek.

İki Devletli Çözüm:Kalıcı barışın yegane anahtarı olarak görülen iki devletli çözüm modeline Türkiye’nin sunduğu tam destek kararlılıkla yinelenecek.