Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül atandı. Atamalarla birlikte üç büyük başsavcılıkta görev değişimi yaşandı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler