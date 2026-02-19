Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Mehmet Beşir Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Nuri Gül atandı. Kararla birlikte üç büyük adliyede görev değişimi gerçekleşti.
