Galatasaray'ın yıldızına astronomik bonservis! Transfer için sıraya girdiler
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenerek adeta tüm dünyaya meydan okudu. Mücadelenin yıldızı olan Victor Osimhen'e ise astronomik seviyede teklifler gündemde. Birçok Avrupa devi, Nijeryalı golcünün peşine düştü. PSG, Atletico Madrid ve Batern Münih devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana her anı özel kılmayı başaran ve performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de herkesi kendine hayran bırakan Victor Osimhen gündemden düşmüyor.
SARA HAFTANIN 11'İNDE
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, Galatasaray-Juventus maçının oyuncusu seçilmişti. Sofascore verilerine göre haftanın en yüksek puan alan oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN JUVENTUS MAÇINDA VİTRİNLİK PERFORMANS
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Juventus'u 5-2 mağlup ederek hem skor hem oyun anlamında unutulmayacak bir gece yaşadı. Bu tarihi galibiyette sarı-kırmızılıların en çok öne çıkan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcu; kanattaki temposu, ikili mücadelelerdeki direnci ve savunma arkasına yaptığı koşularla Juventus savunmasını sürekli baskı altında bıraktı.
KANATLARIN KABUSU OLDU
Maçın erken bölümünde Juventus'un sol beki Andrea Cambiaso'nun sarı kart görmesine yol açan pozisyonda baskıyı ve teması belirleyen isim Barış Alper Yılmaz oldu.
Cambiaso'nun kart sınırına gelmesiyle birlikte Juventus'un sol çizgi dengesi zorlanırken, devam eden bölümde oyuna giren Juan Cabal'ın 59. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk ekip aynı koridorda ikinci darbeyi de aldı. Juve'nin sol bek hattında yaşanan bu iki kritik kırılma anında da Barış Alper'in hız ve temas gücü maçın akışını doğrudan etkiledi.
CHIELLINI İSTİYOR
Karşılaşmanın ardından Juventus'un futbol stratejisi tarafında Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini'nin, milli futbolcunun fizik gücü ve temaslı oyundaki direncini öne çıkararak Barış Alper'in durumunun yakından incelenmesini istediği öğrenildi.
Chiellini'nin değerlendirmesinde, Barış Alper'in yıkılmayan yapısı ve ikili mücadele kalitesiyle Serie A profiline güçlü şekilde uyum sağlayan bir oyuncu görüntüsü verdiği vurgusu öne çıktı.
JUVENTUS'UN PLANI TORİNO'DA DA TAKİP
Juventus cephesinde, rövanş maçıyla birlikte Barış Alper'in performansının ikinci kez canlı izlenebileceği bir ortam oluştu. İtalyan ekibinin, İstanbul'daki maçta ortaya çıkan tabloyu tek maçlık etki olarak görmeyip oyuncunun devamlılık verilerine odaklandığı ifade edildi. Bu çerçevede Barış Alper'in; yüksek şiddetli koşu sayısı, pres aksiyonları, temas kazanımı ve çizgi tehditleri gibi metriklerinin maç bazlı rapora dönüştürüldüğü, ardından sezon geneli performans dosyasına eklendiği bilgisi paylaşıldı.
GALATASARAY'DA SENARYO NET
Sezon başında bazı transfer teklifleri nedeniyle kısa süreli gündem olan Barış Alper Yılmaz, Devler Ligi sahnesindeki bu çıkışıyla Avrupa piyasasında görünürlüğünü belirgin şekilde artırdı. Galatasaray yönetiminin ise oyuncu üzerinde oluşabilecek yaz dönemi ilgisini, sportif hedeflerle uyumlu bir planlama üzerinden değerlendirmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların önceliğinin Avrupa hedefi ve Şampiyonlar Ligi devamlılığı olduğu, bu yüzden süreçte zamanlama ve şartların belirleyici olacağı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, bu sezon skor katkısını da yukarı çekti. Sarı-kırmızılı formayla ligde ve Avrupa'da üstlendiği rol, yalnızca bitiricilik değil; top taşıma, geçiş oyunu ve savunma yardımı üzerinden de şekillendi. Daha önce paylaşılan sezon verilerinde 8 gol ve 10 asistlik katkıya ulaşan milli futbolcu, Juventus karşısındaki yüksek vitrin etkisiyle transfer gündeminin en sıcak isimlerinden biri haline geldi.
OSIMHEN: "GALATASARAY'A GELİŞİM BİR AŞK HİKAYESİ… İNANMIYORSANIZ VAN DIJK'E SORUN"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, katıldığı programda sarı-kırmızılılara transfer kararını "bir aşk hikayesi" sözleriyle tarif etti. RAMS Park atmosferine ayrı bir parantez açan Osimhen, Şampiyonlar Ligi gecesini işaret edip "İnanmıyorsanız Van Dijk'e sorun" ifadesini kullandı.
KULÜPLE OLAN BAĞINI ANLATTI
Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını duygusal bir çerçevede anlattı. Yıldız futbolcu, kararın yalnızca sportif bir tercih olmadığını, kendi ifadesiyle bir "aşk hikayesi" üzerinden şekillendiğini söyledi. Osimhen, Türkiye'ye geliş sürecinde hissettiklerini aktarırken, sarı-kırmızılı camiayla kurduğu bağın belirleyici olduğunu vurguladı.
"BATAKLIKTA AĞLAMAYA BAŞLADIM"
"Mahallemizdeki çoğu insan atık alanında bulduğu çöpleri satarak geçiniyordu ama küçüklüğümde babam şoförlük yapardı. Annem vefat ettikten sonra babam bu işi kaybetti ve bir karakolun mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Ama bu iş kiramızı ödemek için yeterli değildi. Yaklaşık 12 yaşındayken bir geceyi hatırlıyorum; Ev sahibi artık sabrını yitirmişti ve dairemizin elektriğini kesti. Tek bir odada, yedi kişi, televizyon yok, ışık yok, kapkaranlık. Dışarı çıktığımı hatırlıyorum; bir bataklığın yanına oturdum, gerçekten bir bataklık, ve ağlamaya başladım. Tanrı'ya sordum, 'Bu nasıl bir hayat?'"
"O İKİ PARMAK HAYATIMI KURTARDI"
"15 yaşıma geldiğimde Nijerya U-17 seçmeleri için Lagos'ta denemelere gittim. Yüzlerce çocuk vardı. Top bile yoktu. Sadece koşturuyorlar, yavaş olanı eliyorlardı. Hayatım için koştum. Aylar sonra son 30'a kaldım. 27 isim açıklandı. 3 kişi elendi. Ben o 3 kişiden biriydim. Hayalim ölmüştü. Tekrar denemeler olacağını öğrendim. Abuja 9 saat uzaktaydı. Param yoktu. Bir mahalle menajeri araba buldu. Babam sadece şunu söyledi: "Gitmen gerekiyor." Sırt çantam ve iki kıyafetle yola çıktım.
Stadyumun önünde yüzlerce çocuk vardı. İlk gün sahaya çıkamadım. İkinci gün bir antrenör bağırdı: "Yeşil forma! 15 dakikan var." 15 dakikada 2 gol attım. Ama ismim yine okunmadı. Tam arabaya binecekken birileri bağırdı: "Yeşil formadaki!" Takım doktoru iki parmağını kaldırarak beni işaret etmişti. O iki parmak hayatımı kurtardı."
"BİR AŞK HİKAYESİ"
"Napoli'den ayrıldığımda kaç kişinin bana, 'Türkiye'ye gitme. Delirdin mi?' dediğini biliyor musun? Eski bir menajerim bile bana, 'Hayır, hayır, hayır. Oraya gitme. Akıllıca bir hamle değil,' dedi. Ama ben kafamla değil, Kalbimle düşünürüm. Galatasaray'da oynamak istiyordum. Napoli'de yaşadığım o duygudan sonra, herhangi bir kulübe nasıl gidebilirim? İmkansız. Sıkıcı. Dünyanın en tutkulu ilk 3 kulübünden birine gitmek istiyordum. Beni gerçekten anlayan insanların onlar olduğunu düşünüyorum. Futbolu başka türlü yaşayanlar. Bir iş olarak değil, bir aşk hikayesi olarak."
"BİR BABA OLARAK KULÜBÜMDE İSTİYORUM"
"İmza atmadan önce Okan Buruk'la telefonda konuştuğumda bana şunu söyledi: "Sana bir insan olarak, bir teknik direktör olarak ve bir baba olarak seni kulübümde istediğimi söylemek için buradayım. Ve biliyorum ki bu taraftar seni çok sevecek. Senin için her şeyi yapacaklar. Zor bir dönemden geçtiğin zamanlarda bile bu kulüp arkanda olacak."
Türkiye'ye giden uçağa binmeden önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım. Uçak indiğinde, gecenin bir yarısı, beni bekleyen 3 bin Galatasaray taraftarı vardı. Özel bir havalimanında. Uçağımı havadayken takip ediyorlardı. İnsanlar beni kollarını açarak karşıladı. Bu his paradan daha değerli."
"İNANMIYORSANIZ VAN DIJK'E SORUN"
"Bana inanmıyorsanız, Van Dijk'e sorun. Liverpool'la oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra onunla konuşuyordum ve "Adamım, bu nasıl bir atmosfer!?" dedi. "Abi, dürüst olmak gerekirse, buraya hiç gelmeseydim ve biri bana bunu anlatsaydı, inanmazdım," dedim."
GALATASARAY'DA OSIMHEN'E DEV TAKİP!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra önde baskı gücü ve top kazanımlarıyla da öne çıkarken, Avrupa'nın üç devinin radarına girdiği iddia edildi. Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in Nijeryalı santrforu yakından izlediği öne sürüldü.
JUVENTUS MAÇINDAKİ BASKI DETAYI GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, özellikle büyük maçlarda rakip savunmaya kurduğu baskıyla fark yarattı. Juventus karşısında da ikili mücadelelerdeki sertliği, koşu tehdidi ve top kazanımlarıyla hücum hattına ivme kazandıran Osimhen'in performansı, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.
ÜÇ DEV KULÜP İDDİASI: PSG, BAYERN VE ATLETICO
Osimhen'le ilgili son transfer iddiasında, Avrupa'dan üç kulübün öne çıktığı aktarıldı. Buna göre Paris Saint-Germain'in, hücum hattını üst düzey bir "9" ile yeniden kurgulamak istediği ve Osimhen'i bu planın merkez adaylarından biri olarak değerlendirdiği belirtildi. Bayern Münih cephesinde ise Osimhen'in kulübün alışık olduğu güçlü santrfor profiline uyduğu vurgusu ön plana çıktı. Atletico Madrid tarafında da hareketliliği, savunmayı geriye iten koşuları ve ceza sahası bitiriciliği nedeniyle Nijeryalı golcünün "ideal profil" olarak görüldüğü kaydedildi.
OSIMHEN'İN PROFİLİ TRANSFER YARIŞINI KIZIŞTIRDI
Osimhen'in öne çıkan yönleri arasında fizik gücü, temaslı oyunda ayakta kalabilmesi, savunma arkasına koşu tehdidi ve ceza sahasında doğru pozisyon alması yer aldı. Bu paket, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi olan kulüplerin "büyük maç santrforu" arayışını doğrudan karşılayan bir profil olarak öne çıktı.
SEZON RAKAMLARI: 23 MAÇTA 15 GOL, 5 ASİST
Nijeryalı forvet, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 23 maçta 15 gol ve 5 asist üretti. Osimhen'in sadece skor katkısı değil, baskı kalitesiyle takımın hücum geçişlerini hızlandırması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.
YAZ DÖNEMİ İŞARET EDİLDİ
Transfer sezonu henüz başlamamış olsa da, Osimhen'e yönelik ilginin yaz aylarında daha somut adımlara dönüşebileceği iddiası öne çıktı. Galatasaray'ın ise sezonun kritik virajında yıldız golcüsünün form grafiğini yukarı taşımaya devam etmesini öncelik olarak gördüğü belirtildi.