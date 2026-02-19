Galatasaray'ın yıldızına astronomik bonservis! Transfer için sıraya girdiler

KULÜPLE OLAN BAĞINI ANLATTI Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını duygusal bir çerçevede anlattı. Yıldız futbolcu, kararın yalnızca sportif bir tercih olmadığını, kendi ifadesiyle bir "aşk hikayesi" üzerinden şekillendiğini söyledi. Osimhen, Türkiye'ye geliş sürecinde hissettiklerini aktarırken, sarı-kırmızılı camiayla kurduğu bağın belirleyici olduğunu vurguladı.

"Mahallemizdeki çoğu insan atık alanında bulduğu çöpleri satarak geçiniyordu ama küçüklüğümde babam şoförlük yapardı. Annem vefat ettikten sonra babam bu işi kaybetti ve bir karakolun mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Ama bu iş kiramızı ödemek için yeterli değildi. Yaklaşık 12 yaşındayken bir geceyi hatırlıyorum; Ev sahibi artık sabrını yitirmişti ve dairemizin elektriğini kesti. Tek bir odada, yedi kişi, televizyon yok, ışık yok, kapkaranlık. Dışarı çıktığımı hatırlıyorum; bir bataklığın yanına oturdum, gerçekten bir bataklık, ve ağlamaya başladım. Tanrı'ya sordum, 'Bu nasıl bir hayat?'"

"O İKİ PARMAK HAYATIMI KURTARDI"

"15 yaşıma geldiğimde Nijerya U-17 seçmeleri için Lagos'ta denemelere gittim. Yüzlerce çocuk vardı. Top bile yoktu. Sadece koşturuyorlar, yavaş olanı eliyorlardı. Hayatım için koştum. Aylar sonra son 30'a kaldım. 27 isim açıklandı. 3 kişi elendi. Ben o 3 kişiden biriydim. Hayalim ölmüştü. Tekrar denemeler olacağını öğrendim. Abuja 9 saat uzaktaydı. Param yoktu. Bir mahalle menajeri araba buldu. Babam sadece şunu söyledi: "Gitmen gerekiyor." Sırt çantam ve iki kıyafetle yola çıktım.

Stadyumun önünde yüzlerce çocuk vardı. İlk gün sahaya çıkamadım. İkinci gün bir antrenör bağırdı: "Yeşil forma! 15 dakikan var." 15 dakikada 2 gol attım. Ama ismim yine okunmadı. Tam arabaya binecekken birileri bağırdı: "Yeşil formadaki!" Takım doktoru iki parmağını kaldırarak beni işaret etmişti. O iki parmak hayatımı kurtardı."