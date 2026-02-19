SDG fiilen "başsız" kalıyor! ABD Suriye'deki askeri varlığını tamamen çekiyor | "YPG dağıldı" deyip tarih verdiler
ABD, Irak ve Afganistan'dan sonra Suriye'den de fiilen çekiliyor. Şu ana kadar çok sayıda üs ve askeri noktayı kapatan ABD ordusu, iki ay içerisinde Suriye'deki tüm askeri varlığını sona erdirecek. WSJ'ye demeç veren ABD yetkilileri "YPG tamamen dağıldı" deyip Suriye sahasında değişen gerçekliği kabul etti. Washington için tek resmi muhatap artık Şam. Trump ve Barrack'ın "SDG'nin misyonu sona erdi" bu durumu tescillerken; YPG elebaşları kullanıp atılmanın travmasını yaşıyor.
Suriye ordusunun etkili ve başarılı operasyonlarıyla entegrasyona boyun eğen SDG, ABD tarafından kullanıp atılmanın sancısını yaşıyor.
SDG elebaşlarından İlham Ahmed'in "Bizi bırakmayın"diyerek yalvarmasına karşın ABD ordusu iki ay içinde Suriye'de konuşlu olan tüm varlığını çekmeyi planlıyor.
Böylelikle 10 yıldır Suriye'de bulunan Amerikan askeri varlığı tamamen sona ermiş olacak.
ABD ŞU ANA KADAR NERELERDEN ÇEKİLDİ?
Amerikan ordusunun Suriye'de şu ana kadar çok sayıda üssü ve konuşlanma noktasını kapattı. ABD ordusunun kapattığı noktalar arasında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerindeki Tel Barak, Koniko, Ömer, Rüveyşid, El Sur, Tenek, Habur barajı, Sabah Hayır, Robarya Tel Ades, Kahtaniyye, Himo, Tel Barak, Life Stone ve Abdülaziz konuşlanma noktaları yer alıyor.
ABD son olarak yaklaşık 10 yıl boyunca konuşlandığı, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü de boşalttı. Suriye ordusu ABD ordusunun boşalttığı üssü teslim aldı.
ABD'Lİ YETKİLİLER: "YPG TAMAMEN DAĞILDI, TRUMP ŞARA İLE DAHA YAKIN İLİŞKİLER KURACAK"
Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer Trump yönetiminin, YPG'nin "neredeyse tamamen dağılması"nedeniyle, Suriye'de ABD askeri varlığının artık gerekli olmadığına karar verdiğini vurguladı.
Bir diğer yetkili, Trump yönetiminin yeni süreçte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle daha yakın diplomatik ilişkiler kurmayı ve ülke içindeki olası tehdit unsurlarına karşı bu yolla diplomatik süreçleri yönetmeyi hedeflediğini belirtti.
Gelinen bu noktada ABD için YPG'nin raf ömrünün dolduğu görüldü. Washington, Suriye sahasında değişen gerçekliği kabul etti. YPG elebaşları ise kullanıp atılmanın travmasını yaşıyor.
TRUMP "MUAZZAM PARALAR ÖDEDİK" DEYİP TEKMEYİ BASTI
ABD Başkanı Donald Trump, YPG'yi kastederek "Muazzam miktarlarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizden ziyade kendileri için yapıyorlardı"ifadelerini kullandı.
"SDG'NİN MİSYONU SONA ERDİ ENTEGRE OLSUNLAR"
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise "SDG'nin misyonu sona erdi" deyip elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "entegre olun" uyarısında bulunmuştu.
Barrack,"Suriye'de artık tanınmış merkezi bir hükümet var. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmiştir. Şam artık DAEŞ'in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir"demişti.