SDG fiilen "başsız" kalıyor! ABD Suriye'deki askeri varlığını tamamen çekiyor | "YPG dağıldı" deyip tarih verdiler

Suriye ordusunun etkili ve başarılı operasyonlarıyla entegrasyona boyun eğen SDG , ABD tarafından kullanıp atılmanın sancısını yaşıyor. SDG elebaşlarından İlham Ahmed'in "Bizi bırakmayın" diyerek yalvarmasına karşın ABD ordusu iki ay içinde Suriye'de konuşlu olan tüm varlığını çekmeyi planlıyor. Böylelikle 10 yıldır Suriye'de bulunan Amerikan askeri varlığı tamamen sona ermiş olacak.

Amerikan ordusunun Suriye'de şu ana kadar çok sayıda üssü ve konuşlanma noktasını kapattı. ABD ordusunun kapattığı noktalar arasında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerindeki Tel Barak, Koniko, Ömer, Rüveyşid, El Sur, Tenek, Habur barajı, Sabah Hayır, Robarya Tel Ades, Kahtaniyye, Himo, Tel Barak, Life Stone ve Abdülaziz konuşlanma noktaları yer alıyor.

ABD son olarak yaklaşık 10 yıl boyunca konuşlandığı, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü de boşalttı. Suriye ordusu ABD ordusunun boşalttığı üssü teslim aldı.