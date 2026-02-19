CHP'li Rıza Akpolat'ın lüks sevgisi özel kalem müdürünün ifadesinde: Eşe dosta 5 yıldızlı otel, tahsisli araçlar...

CHP'li Rıza Akpolat (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.

"AKPOLAT'IN SAVUNMA STRATEJİSİNE İLİŞKİN MASA KURULDU"

Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ savunmasında, "Hakkımda birçok suçlamadan iddianame hazırlandı. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Devlet memuru olduğum için bize gelen herhangi bir görevi reddetme şansımız yoktur. Benim, örgüt yöneticisi olarak adı geçen kişilerle ne bir HTS ne de bir baz kaydım vardır. Beraatimi talep ediyorum. 3 Ocak 2025 günü saat 15.00 civarında, Rıza Akpolat'ın savunma stratejisine ilişkin bir masa kuruldu.

Akpolat'ın savunmasında her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı. İki gün sonra Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat beni çağırdı ve 'Alican nasıl bir insan, her şeyi o yapmış. Bu pislik onun yanına kalamaz' dedi. Bir anda, Rıza Akpolat'ın 'manevi oğlum ve kardeşim' dediği kişinin hain ilan edildiğini gördüm"dedi.