CHP'li Rıza Akpolat'ın lüks sevgisi özel kalem müdürünün ifadesinde: Eşe dosta 5 yıldızlı otel, tahsisli araçlar...
7’si belediye başkanı 200 sanığın yargılandığı ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ davasında tutuklu sanıkların savunmaları sürerken, Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ’ın mahkemedeki çarpıcı iddiaları dikkat çekti. Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, savunmasında Rıza Akpolat'ın lüksü sevdiğini ve çevresindeki kişilerin de bundan eksik kalmadığını belirterek, eşe dosta tutulan 5 yıldızlı otelleri ve takip edilmesin diye elden yapılan ödemeleri anlattı.
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor.
Duruşma saat 11.00'da başladı. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.
"AKPOLAT'IN SAVUNMA STRATEJİSİNE İLİŞKİN MASA KURULDU"
Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ savunmasında, "Hakkımda birçok suçlamadan iddianame hazırlandı. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Devlet memuru olduğum için bize gelen herhangi bir görevi reddetme şansımız yoktur. Benim, örgüt yöneticisi olarak adı geçen kişilerle ne bir HTS ne de bir baz kaydım vardır. Beraatimi talep ediyorum. 3 Ocak 2025 günü saat 15.00 civarında, Rıza Akpolat'ın savunma stratejisine ilişkin bir masa kuruldu.
Akpolat'ın savunmasında her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı. İki gün sonra Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat beni çağırdı ve 'Alican nasıl bir insan, her şeyi o yapmış. Bu pislik onun yanına kalamaz' dedi. Bir anda, Rıza Akpolat'ın 'manevi oğlum ve kardeşim' dediği kişinin hain ilan edildiğini gördüm"dedi.
"RIZA AKPOLAT LÜKSÜ SEVERDİ"
Akçadağ, "Rıza Akpolat cezaevindeyken birisine 100 bin lira ödeme gönderdi. Ayrıca banka hesabını eski eşi kullanıyordu. Bodrum'a tatile gitmişti. Rıza Akpolat lüksü severdi ve çevresindeki kişiler de bundan eksik kalmazdı. Mesela, Rıza Akpolat cezaevindeyken ödenen para 60 bin liraydı. İfademde geçen KADER Derneği'nde Yeşim Akpolat'ın dernek başkanı seçilmesi üzerine kutlama yapıldı. Peki bu kutlama yemeği ne kadar tuttu? 110 bin lira.
Ödemeyi şoför yaptı. Yeşim Akpolat, CHP Kadın Kolları üyeleriyle Hatay'a ziyarete gitti. Sadece bir gece kaldılar ve kaldıkları otel Hilton'du. Bunun ödemesi Rıza Akpolat tarafından yapıldı. Özellikle elden ödendi ki takip edilmesin. Öte yandan Altan Sancar, Akpolat'ın basın danışmanıydı. Ancak beyefendi hep 5 yıldızlı otellerde kalırdı ve ödemeleri Akpolat yapıyordu. Bu adama 5 ay boyunca araç tahsis edildi. Toplam 500 bin lira otel ödemesi yapılmış" dedi.
Duruşma sanık savunmalarının devamı için yarına ertelendi.