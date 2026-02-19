PODCAST CANLI YAYIN

"Boğaziçi haramileri"ne CHP desteği! Akademik provokatörlerin gerçek yüzü: Kimi hortumcu kimi intihalci

Boğaziçi Üniversitesi'nin 5 yıldır boğazına kılçık gibi çöken 15-20 kişilik akademisyen kliği dikildiği yerden para almaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise Boğaziçi haramilerine kurumsal destek veriyor. Özgür Özel, örgütlü hareket eden akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü. Öte yandan bahse konu akademisyenlerin kiminin kurduğu şirketle üniversiteyi hortumladığı kiminin de intihalci olduğu biliniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde 10-15 akademisyen yaklaşık 5 yıldır her gün saat 12.15'te ayakta durma eylemi yapıyor.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikildiği yerden para alan ve üniversiteye hiçbir akademik katkı sağlamayan akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü.
  • Eylem yapan akademisyenlerin çoğunun Bilgisayar Mühendisliği ve İktisat bölümlerinde görev yaptığı ve birbirlerinin öğrencileri, asistanları veya hocaları oldukları belirlendi.
  • Kiminin kurduğu şirketle üniversiteyi hortumladığı kiminin de intihalci olduğu biliniyor.

Boğaziçi Üniversitesi 5 yıldır, küçük ve etkisiz bir kliğin paralel girişimiyle ele geçirilmek isteniyor.

Yaklaşık 1000 kişilik akademik kadrosu olan üniversitede 10-15 akademisyen çıkıntılık yaparak eğitim süreçlerini sabote ediyor. Bu akademisyenler neredeyse her gün saat 12.15'te kampüste "ayakta dikilerek" eylem yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ayrılıkçı akademisyenler üniversiteye hiçbir akademik katkı sunmuyor (Haberin fotoğrafı TAKVİM Foto Arşiv'den alınmıştır)

DİKİLDİKLERİ YERDEN MAAŞ ALIYORLAR

Geçmişte rektör yardımcılığı, dekanlık, bölüm başkanlığı yapmış ya da kritik kurullarda görev alan bu tipler şimdilerde dikildikleri yerden maaş alıyorlar, hiçbir akademik çalışmaya katkı sunmuyorlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi'nde çıkıntılık yapan akademisyenlere arka çıktı

CHP BOĞAZİÇİ HARAMİLERİNE ARKA ÇIKTI

Boğaziçi haramilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurumsal destek geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ayrılıkçı akademisyenlerinin sözde 1261. nöbetine destek için saat 12.00'de üniversiteye geldi.

Özel akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü.

Dikildiği yerden para alan akademisyenlerin bazılarının intihalci olduğu biliniyor



ÖRGÜTLÜ PROVOKASYON: KİMİ ÜNİVERSİTEYİ HORTUMLADI KİMİ İNTİHALCİ ÇIKTI

Öte yandan akademisyenlerin çoğunun Bilgisayar Mühendisliği ve İktisat bölümünde örgütlendiği öğrenildi. İlişki ağları mercek altına alınan bahse konu isimlerin birbirlerinin öğrencileri, asistanları, hocaları olduğu sağtandı.

Kiminin kurduğu şirket üzerinden ihalesiz işler alıp üniversiteyi hortumladığı, kiminin intihalci olduğu, kiminin ise sosyal medyada trollük yaptığı biliniyor.


İSİM İSİM ÇIKINTILIK YAPANLAR

Ayakta dikilen akademisyenler isimleri şöyle:

Mine Eder, Ünal Zenginobuz, Fikret Adaman, Burçay Erus, Lale Akarun, Cem Ersoy, Cem Say, Tuna Tuğcu, Birkan Yılmaz Ahmet Ersoy, Çiğdem Kafesçioğlu, Hande Sart, Betül Tanbay Zeynep Uysal, Taner Bilgiç, Ayşe Mumcu.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, kurduğu şirkete ihalesiz işler verdiği iddia ediliyor


KENDİNE İHALELER VEREN AKADEMİSYEN

Prof. Dr. Tuna Tuğcu geçmişte resmi yetkisi olmadığı halde üniversitenin bilgi işlem merkezini fiilen yönetti.

Tuğcu'nun bu sırada kurduğu şirkete ihalesiz işler verdiği iddia edildi.

Bilgi işlemdeki kontrolünü kaybedince yanına aldığı birkaç akademisyenle merkezi bastı ve bazı evrakları zorla almaya kalktı.

Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Lale Akarun


İNTİHALCİ ÇİFT

Kampüsteki protestoların başını çeken Prof. Dr. Cem Ersoy ve eşi Prof. Dr. Lale Akarun ise intihalci çıktı.

Karı-koca Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bölümünde çalışan bu çift 2 yıl önce master tezlerinin 14 sayfasında bire bir aynı ifadelerin yer aldığı intihal skandalıyla gündeme gelmişti.

