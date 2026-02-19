"Boğaziçi haramileri"ne CHP desteği! Akademik provokatörlerin gerçek yüzü: Kimi hortumcu kimi intihalci

Dikildiği yerden para alan akademisyenlerin bazılarının intihalci olduğu biliniyor







ÖRGÜTLÜ PROVOKASYON: KİMİ ÜNİVERSİTEYİ HORTUMLADI KİMİ İNTİHALCİ ÇIKTI



Öte yandan akademisyenlerin çoğunun Bilgisayar Mühendisliği ve İktisat bölümünde örgütlendiği öğrenildi. İlişki ağları mercek altına alınan bahse konu isimlerin birbirlerinin öğrencileri, asistanları, hocaları olduğu sağtandı.



Kiminin kurduğu şirket üzerinden ihalesiz işler alıp üniversiteyi hortumladığı, kiminin intihalci olduğu, kiminin ise sosyal medyada trollük yaptığı biliniyor.

İSİM İSİM ÇIKINTILIK YAPANLAR



Ayakta dikilen akademisyenler isimleri şöyle:



Mine Eder, Ünal Zenginobuz, Fikret Adaman, Burçay Erus, Lale Akarun, Cem Ersoy, Cem Say, Tuna Tuğcu, Birkan Yılmaz Ahmet Ersoy, Çiğdem Kafesçioğlu, Hande Sart, Betül Tanbay Zeynep Uysal, Taner Bilgiç, Ayşe Mumcu.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, kurduğu şirkete ihalesiz işler verdiği iddia ediliyor





KENDİNE İHALELER VEREN AKADEMİSYEN



Prof. Dr. Tuna Tuğcu geçmişte resmi yetkisi olmadığı halde üniversitenin bilgi işlem merkezini fiilen yönetti.



Tuğcu'nun bu sırada kurduğu şirkete ihalesiz işler verdiği iddia edildi.



Bilgi işlemdeki kontrolünü kaybedince yanına aldığı birkaç akademisyenle merkezi bastı ve bazı evrakları zorla almaya kalktı.